Novas lideranças buscam o ponto certo entre razão e emoção

Em um ambiente corporativo desafiador, ser uma boa liderança exige mais do que habilidades técnicas. A capacidade de tomar decisões estratégicas e, ao mesmo tempo, construir relações de confiança e inspiração é o que pode distinguir os líderes de sucesso.

Polyana Macedo, Gerente Executiva de RPO no ManpowerGroup Brasil, afirma que “o líder do futuro precisa navegar por incertezas, tomando decisões com base em dados e fatos, mas sem esquecer o lado humano das suas equipes”.

Sendo assim, o pensamento crítico é essencial para analisar informações objetivamente, avaliar diferentes pontos de vista e tomar decisões mais estratégicas. “Um líder com pensamento crítico identifica oportunidades, prevê desafios e toma decisões mais acertadas”, destaca Polyana. Contudo, essa habilidade precisa ser equilibrada com outras competências.

Uma delas é a empatia, que envolve se colocar no lugar da outra pessoa e entender seus sentimentos — uma base importante da liderança eficaz. “Um líder empático cria um ambiente mais humano, onde os colaboradores se sentem valorizados e motivados”, explica Polyana. “Com empatia, os líderes fortalecem suas relações com as equipes, promovendo confiança e colaboração.”

O equilíbrio ideal: somando forças

A combinação de pensamento crítico e empatia define um líder mais completo. “É como ter uma bússola e um mapa nas mãos, garantindo que a organização siga pelo caminho certo com direção e propósito”, compara Polyana.

Para desenvolver essas habilidades, os líderes precisam investir no próprio crescimento. “É essencial buscar conhecimento continuamente e aprimorar suas habilidades interpessoais”, ressalta a especialista. As empresas também podem colaborar, oferecendo treinamentos e programas de mentoria para auxiliar no desenvolvimento das lideranças.

Os benefícios desse equilíbrio são claros. Empresas com líderes que combinam pensamento crítico e empatia tendem a ser mais inovadoras, produtivas e resilientes, segundo a gerente. Além disso, as equipes nessas organizações são mais engajadas e satisfeitas com seu trabalho.

Em um mundo do trabalho em constante mudança, liderar de forma completa é mais que uma habilidade. Ao unir pensamento crítico e empatia, os líderes inspiram suas equipes e constroem organizações mais fortes. “A liderança é uma jornada contínua de aprendizado. Ao investir em si e em suas equipes, os líderes podem deixar um legado e fazer a diferença”, conclui Polyana Macedo.

Website: https://www.manpowergroup.com.br/nossas-solucoes/desenvolvimento-de-liderancas