Campeões estaduais do concurso O Quilo é Nosso são definidos

O concurso O Quilo é Nosso avança para sua última fase, onde os restaurantes vencedores das categorias estaduais competem entre si para definir o melhor restaurante a quilo do Brasil. A competição, que começou com mais de 160 restaurantes em 16 estados, caminha para a grande final, a ser decidida em São Paulo nos dias 21 e 22 de novembro.

Com o tema “É comer, gostar e votar”, o concurso teve mais de 18 mil votos do público em sua primeira etapa. Na disputa estadual, um júri técnico especializado avaliou os pratos e decidiram os campeões. Agora, a final será decidida por um júri selecionado pela Abrasel e a revista Prazeres da Mesa.

A final ocorrerá durante o evento Mesa ao Vivo São Paulo, e o público poderá acompanhar todo o processo pelo?Instagram oficial do concurso.?

Neste ano, o Quilo é Nosso também celebra os 40 anos de criação da comida a quilo, invenção genuinamente brasileira: o formato desse tipo de estabelecimento surgiu em 1984, quando o chef Fred Mata Machado criou o primeiro restaurante a quilo do país, o “Isto e Aquilo”.

"Esses 40 anos da comida a quilo mostram que o Brasil é um país que valoriza a diversidade, não só cultural, mas também na mesa. Na final em São Paulo, os restaurantes trarão o melhor de cada região, com pratos que contam histórias e representam suas origens. E, assim como no sistema a quilo, cada prato é uma porção generosa de cultura, sabor e tradição”, comenta Rosane Oliveira, presidente do Conselho Nacional da Abrasel.

Em edições anteriores, o concurso já elegeu sete vencedores de cinco estados: Amazonas (duas vezes), Ceará, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

O atual campeão, coroado em 2023, é o paranaense?Kurytyba Gastronomia. O estabelecimento, localizado na capital do estado, foi premiado pelo prato Baião de Dois Paranaense.

Lista de restaurantes que se classificaram para a final do "O Quilo é Nosso":

Amazonas

Restaurante Sabor a Mi, com o Tortallete de Pirarucu;



Bahia

Baita Boi, com o Filê do Recôncavo;



Ceará

Casa Malu, com o Escaldado de farinha - Sertão no Prato;



Espírito Santo

Nona Lu, com o Bacalhau a Nona Lu;



Goiás

Junior Cozinha Brasileira, com o Filé mignon suíno na crosta de especiarias;



Maranhão

Churrasco Grill Slz, com o Fofoca de mariscos maranhense;



Mato Grosso

Trapiche Regionalissimo, com o Risoto de costela desfiada, pequi, baru e parmesão;



Minas Gerais

SáChica Restaurante, com o Lombanana;



Paraíba

Framboá, com o Nhoque de banana da terra com carne de sol e castanha de caju;



Paraná

Easy Chef Takoa Gastronomia, com a Lasanha do Paranismo Fantástico;



Pernambuco

Calçada do Sabor, com o Pernil suíno na manteiga de ervas com farofa de abacaxi;



Rio de Janeiro

Sardina Bar e Restaurante, com o Arroz de cordeiro;



Rio Grande do Norte

Sadoche Restaurante, com a Paella Sertaneja;



São Paulo

Tide Restaurante, com o Estrogonofe de carne;



Sergipe

Marian Bar e Restaurante, com a Costelinha suína ao molho agridoce;



Tocantins

Tins Mania, com o Camarão Ilha di Capri.





