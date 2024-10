Facetas dentárias possibilitam um sorriso mais alinhado

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (ABIMO), por meio de informações divulgadas no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, cerca de 12 milhões de brasileiros frequentam o dentista em busca de preservar a saúde bucal e realizar melhorias estéticas. E quando o assunto é estética, as facetas são lembradas por oferecem soluções rápidas e duráveis para melhorar o sorriso, corrigindo desde manchas a desalinhamentos.



Dr. William Alves dos Reis (CRO-RJ 29385), especialista em dentística restauradora e odontologia estética pelo Exército Brasileiro, comenta que as facetas são uma escolha ideal para quem busca uma aparência harmoniosa e uma resistência superior ao desgaste diário. “As facetas dentárias são projetadas como lâminas finas que cobrem a frente dos dentes, restaurando tanto a forma quanto a cor. Elas são feitas de cerâmica ou resina composta, cada uma com características únicas, e representam uma solução que alia estética e funcionalidade,” explica William.

Já as facetas de cerâmica oferecem maior resistência a manchas e fraturas e são especialmente valorizadas por sua capacidade de refletir a luz de forma semelhante ao esmalte dental natural, enquanto as facetas de resina demandam polimento periódico para manter seu brilho e são indicadas para quem busca uma opção com manutenção regular.



William ressalta que “a escolha do material depende de diversos fatores, incluindo o estilo de vida do paciente e o tipo de cuidado que está disposto a manter. A cerâmica é ideal para quem deseja um sorriso duradouro e resistente sem manutenção frequente, enquanto a resina exige revisões a cada seis meses”.

As facetas são eficazes em corrigir uma série de problemas, como descoloração devido ao uso de medicamentos, desgaste, pequenos desalinhamentos e espaços entre os dentes. "Essas lâminas permitem uma transformação sutil e ao mesmo tempo impactante, trazendo uma aparência renovada ao sorriso e melhorando a autoestima dos pacientes", diz o dentista.



Ele reforça a importância do planejamento e acompanhamento para garantir que o resultado final seja estético e funcional, proporcionando ao paciente a melhor experiência e durabilidade possível.

Website: http://www.linkedin.com/in/william-reis-