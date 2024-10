Campanha capta imposto de renda devido para levar recursos a projetos sociais

Começou a campanha anual “Amigo de Valor e Parceiro do Idoso”, uma das maiores campanhas de destinação de Imposto de Renda para garantir os direitos de crianças, adolescentes e da pessoa idosa no Brasil. Idealizada pelo Santander Brasil, a expectativa é arrecadar R$ 34 milhões até o dia 22 de novembro, com o objetivo de apoiar 111 projetos sociais em 21 estados, beneficiando mais de 16 mil crianças, adolescentes e idosos.

A campanha “Amigo de Valor e Parceiro do Idoso” incentiva pessoas físicas e jurídicas a direcionarem parte de seu Imposto de Renda devido aos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes ou para o Fundo Municipal do Idoso. Quem faz a declaração pelo modelo completo pode destinar até 6% do imposto devido, sem custo adicional, já que o valor é dedutível e restituído. Para quem declara pelo modelo simplificado, a doação mínima é de R$ 25,00. Já empresas tributadas pelo lucro real podem direcionar até 1% para o Amigo de Valor e mais 1% para o Parceiro do Idoso, também com dedução no imposto a pagar.

"É uma maneira simples e eficaz de contribuir para a transformação social, sem custo adicional, pois o valor destinado é abatido do imposto a pagar. No Santander, facilitamos esse apoio, permitindo que clientes e colaboradores participem ativamente na construção de um futuro melhor para as comunidades onde atuamos", afirma Gabriela Bertol, Head de Sustentabilidade do Santander Brasil.

Os recursos são direcionados para o projeto escolhido pelo doador, e o processo é realizado por meio de uma plataforma on-line criada pelo Santander. O site detalha todos os projetos apoiados, com descrições, imagens, metas de arrecadação e o número de crianças e/ou idosos atendidos. Para empresas, as doações também podem ser feitas pelo Internet Banking.

Todos os projetos apoiados estão em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com o Estatuto do Idoso e são desenvolvidos em cidades com IDH de até 0,739. As iniciativas abrangem acolhimento de crianças e adolescentes, inclusão de pessoas com deficiência, combate a maus-tratos, trabalho infantil, violência sexual, além de ações socioassistenciais e de empoderamento feminino.

Maria das Dores, responsável pelo projeto Singular do Serviço de Estimulação e Reabilitação da Criança (SERC), em Gravatá (PE), relata que os recursos do programa permitiram que crianças com deficiência em áreas rurais tivessem acesso à educação e saúde de qualidade. “Os valores recebidos ajudaram jovens a caminhar e falar, além de capacitar suas famílias a lutarem pelos direitos dos filhos como cidadãos plenos”, destaca.

Para 2025, o Santander selecionou novas iniciativas a serem contempladas pelos recursos do Amigo de Valor. É o caso do projeto Por Uma Juventude em Paz e Segura, do Centro Especializado em Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica (CAVIDA), de Paulistano (PE). A iniciativa oferece apoio e ressocialização a jovens, com foco em capacitação profissional e suporte educacional para transformar suas realidades. “O recurso do Banco será investido em cursos de inclusão produtiva para capacitar os assistidos, além de fornecer educação de qualidade e apoiar as famílias para que os jovens transformem suas realidades”, diz João Soares de Oliveira, coordenador técnico do CAVIDA.

Ao longo dos 22 anos do Amigo de Valor e dos 10 do Parceiro do Idoso, a campanha anual já arrecadou R$ 225,9 milhões, beneficiando 942 iniciativas sociais em 300 municípios, e impactando a vida de 1,67 milhões de pessoas.