O Centro de Treinamento de Natação do SESI-SP – CT, localizado em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, atende atualmente 407 alunos do Programa SESI Esporte Participação (antigo PAF – Programa Atleta do Futuro). Além destes, a unidade é o local de treinamento de 92 atletas visando aperfeiçoamento, 21 bolsistas que participam de competições nacionais e 11 atletas de alto rendimento que participam de competições nacionais e internacionais. Desde o final de setembro deste ano, a Yakult do Brasil passou a fornecer, diariamente, um frasco de Leite Fermentado Yakult para todos os atletas que treinam na unidade.

Ao longo de um ano de contrato serão doados aproximadamente 50 mil frascos do leite fermentado com Lactobacillus casei Shirota – cepa exclusiva da Yakult presente em todos os leites fermentados da marca. Os produtos ficam armazenados nas dependências do CT, próximo à piscina, para que os atletas tenham possibilidade de consumi-los diariamente.

O objetivo da Yakult com essa ação de responsabilidade social é mostrar que a empresa apoia a prática esportiva e um estilo de vida saudável. Além disso, o leite fermentado com o probiótico Lactobacillus casei Shirota pode contribuir para a saúde do trato gastrointestinal desses atletas de alto rendimento. “Com este novo apoio institucional com o SESI-SP, a Yakult reforça a sua parceria com a Natação brasileira, que tem trazido tantas medalhas ao Brasil”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Desde 2022, a filial brasileira da multinacional japonesa também é uma das patrocinadoras da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Já a Yakult Honsha (matriz sediada em Tóquio) é patrocinadora oficial da World Aquatics em seus principais eventos de Natação desde 2005.

De acordo com a coordenadora de Desenvolvimento do Esporte do SESI-SP, Jaqueline de Faria França Leite, a parceria SESI-SP e Yakult veio para somar à rotina dos atletas da natação. “A notícia de que a Yakult passou a patrocinar a Natação deixou todos os atletas animados. Brincamos dizendo: ‘Você já tomou seu Yakult hoje?’. Estamos muito felizes pela escolha da empresa em apoiar os nossos atletas”, acentua.

Estrutura para atletas de elite

O Centro de Atividades do SESI-SP em São Bernardo do Campo é composto de uma piscina semiolímpica coberta, climatizada e exclusiva para treinamento dos atletas, com toda a estrutura de um complexo esportivo. A piscina semiolímpica externa, também climatizada, é utilizada para o SESI Esporte Participação e pelos associados – assim como as piscinas frias (adulto e infantil).

Recentemente, os atletas do SESI-SP Alexia Assunção, Julia Karla Góes, Thaiana Melissa e Pedro Spajari participaram do Campeonato Sul-Americano Absoluto, em Cali, na Colômbia, integrando a Seleção Brasileira de Natação. Thaiana Amaral conquistou o primeiro lugar no revezamento 4x200m livre, enquanto Julia Karla Góes ficou com a segunda colocação nos 50m costas.

Pedro Spajari garantiu o ouro no revezamento masculino 4x100m medley, enquanto Thaiana Amaral ficou com a prata nos 200m livre. A nadadora já havia alcançado a primeira colocação no revezamento 4x200m livre, disputado no primeiro dia da competição. Pedro Spajari voltou a ganhar no último dia do torneio – prata nos 50m livre –, e Alexia Assunção fechou com o bronze nos 200m costas.

Em agosto, duas atletas do SESI-SP conquistaram a medalha de ouro durante a disputa do Troféu José Finkel. Lorrane Ferreira venceu a prova dos 50m livre, levando seu bicampeonato na categoria, enquanto Júlia Goes terminou em primeiro lugar nas baterias dos 100m e 50m costas. A equipe do SESI-SP também conquistou a medalha de prata no revezamento 4x50m livre misto e medalhas de bronze nos revezamentos 4x50m medley misto, 4x200m livre feminino e 4x50m livre misto. Matheus Gonche conseguiu a medalha de bronze nos 200m borboleta e Alexia Assunção alcançou a terceira colocação nos 200m costas. O torneio contou com a presença de mais de 500 atletas.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

