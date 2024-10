RIADE, Arábia Saudita, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) lançou a primeira Unidade Móvel de Ambulância para AVC do Oriente Médio e do Norte da África, levando a tecnologia médica avançada e expertise médica diretamente aos pacientes de AVC. Essa inovação permite que a equipe médica use o tempo de viagem para fornecer atendimento médico imediato, aumentando substancialmente as chances de recuperação e sobrevivência, reduzindo as incapacidades a longo prazo, e uma probabilidade 70% maior de restaurar as funções normais do corpo.

A iniciativa visa melhorar os resultados do AVC e acelerar a prestação de cuidados que salvam vidas durante a primeira hora crítica após o início dos sintomas. Ela aborda os desafios específicos enfrentados pelos pacientes em Riad, como o congestionamento do tráfego e o tempo prolongado de transporte para os hospitais, que resultam em atraso no acesso aos cuidados intensivos, fatores que têm um impacto crucial nos resultados do tratamento e na qualidade de vida do paciente.

A Unidade Móvel de AVC é despachada depois que a Autoridade do Crescente Vermelho Saudita recebe uma chamado da família do paciente sobre sintomas de AVC, como fraqueza no braço, enfraquecimento dos músculos da face ou dificuldade para falar. Em seguida, a unidade de emergência do KFSHRC é notificada e a Unidade Móvel de AVC é enviada para o local do paciente, permitindo o diagnóstico no local e o tratamento imediato.

A Unidade de AVC, especialmente equipada dentro de uma ambulância, inclui uma equipe médica especializada composta por um neurologista vascular, uma enfermeira de cuidados intensivos, um paramédico e um técnico de tomografia computadorizada, que obtém imagens do tecido cerebral e dos vasos sanguíneos cerebrais dentro da ambulância antes da chegada ao hospital, para determinar a causa dos sintomas de AVC e fornecer a intervenção médica necessária no local.

A Unidade Móvel de AVC faz parte do pavilhão do KFSHRC na Global Health Exhibition em Riade, onde os visitantes podem conhecer seus recursos avançados, incluindo tecnologias como tomografia computadorizada, imagens computadorizadas, ressonância magnética, ultrassom da artéria carótida e angiografia cerebral, que ampliam a liderança do KFSHRC no fornecimento de novas soluções de tratamento de AVC.

O AVC é um significante desafio para a saúde em todo o mundo, a terceira principal causa de morte na Arábia Saudita, e ocorre devidoàfalta de fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro ouàruptura de um vaso sanguíneo, levando a danos cerebrais. Qualquer pessoa, incluindo crianças, pode sofrer um acidente vascular cerebral a qualquer momento, se os fatores de risco estiverem presentes.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek.

Contato com a Mídia:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

