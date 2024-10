Businessman touching the brain working of Artificial Intelligence (AI) in the futuristic business and coding software development on interface and synchronize network connection, IoT, innovative and technology of business.

A Fácil, empresa especializada em soluções para gestão jurídica, anuncia sua participação na Fenalaw 2024, um dos maiores eventos do setor na América Latina, que acontecerá entre os dias 23 e 25 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). Durante a feira, a empresa vai apresentar a nova versão do software jurídico Espaider, destacando avanços em inteligência artificial (IA), automação e integração com outros sistemas.

Uma das novidades do Espaider 10.1 é o uso da IA da Fácil, o Parker, para auxiliar em diversas tarefas jurídicas. Dentre os recursos, está a geração automática de peças processuais, com diversas opções e modelos pré-configurados para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos das empresas.

Outras atualizações na IA do Espaider incluem melhorias na jurimetria baseadas em dados processuais brasileiros, que estimam prazos, valores e resultados de processos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. O módulo de Requisições também foi aprimorado com a validação automática de documentos, alertando para possíveis erros, como o arquivamento de peças em processos incorretos.

Além disso, a IA agora identifica automaticamente dados de audiências e gera resumos dos andamentos processuais.

Novidades em automação e integração

O Espaider 10.1 também traz novidades em automação e integração, como o uso de RPAs (Robotic Process Automation) para atualizar dados em sistemas externos e a mensageria com o eSocial, que otimiza a comunicação com o sistema de informações trabalhistas.

Entre as funcionalidades, destaque ainda para a exportação de faturas em LEDES, padrão internacional utilizado por escritórios de advocacia; novas APIs nativas para conexões seguras e personalizadas com outros sistemas que as empresas já usam, além de integrações com o BI Lawvision e DW Law para automação e análise de dados processuais e financeiros.

Fácil na Fenalaw 2024

O estande da Fácil na Fenalaw 2024 fica no 5º andar do Centro de Convenções Frei Caneca, número 504. Lá, os visitantes poderão conhecer de perto todas as inovações do Espaider 10.1.

Para Carlos José Pereira, Diretor-Presidente da Fácil, “a feira oferece uma oportunidade para ouvir clientes e coletar feedbacks que direcionam nossas futuras implementações. Estamos sempre atentos às necessidades do mercado e essa proximidade com o cliente é fundamental para a nossa evolução”.

Sobre a Fácil

A Fácil é uma das empresas líderes em desenvolvimento de softwares para gestão jurídica, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Suas soluções atendem escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, oferecendo ferramentas para automação, controle e inteligência de processos.

Serviço:

Fácil na Fenalaw 2024

Data: 23 a 25 de outubro

Local: Centro de Convenções Frei Caneca (São Paulo - SP), estande 504, 5º andar

Horário: 10 às 20 horas

Mais informações: facil.com.br

Website: http://www.facil.com.br