Brasil IT+ leva 23 empresas para o Gartner IT Symposium/Xpo™

Com uma delegação de 23 empresas, o Brasil terá uma presença de destaque em seu 18º ano consecutivo como patrocinador do Gartner IT Symposium/Xpo™, um dos maiores encontros anuais de CEOs, CIOs e líderes de tecnologia das empresas mais inovadoras do mundo.

O evento será realizado de 21 a 24 de outubro, em Orlando, na Flórida, e terá como tema central “Liderando hoje. Moldando o Amanhã”. Serão abordados tópicos essenciais como inteligência artificial, tecnologias emergentes, cibersegurança, transformação digital e empresarial, liderança em tempos de mudança contínua, além de planejamento estratégico e execução.

A iniciativa integra a pauta de ações do Projeto Setorial Brasil IT+, desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Softex, que visa fortalecer a exportação de software e serviços de tecnologia nacionais.

“Atualmente, cerca de 70% das exportações de tecnologia do Brasil são direcionadas para o mercado norte-americano, o que torna este evento uma oportunidade estratégica, já que 79% dos participantes são dos EUA e possuem um orçamento médio de compra de US$ 1,5 milhão”, afirma Diônes Lima, vice-presidente executivo da Softex.

A programação brasileira no Gartner IT Symposium/Xpo™ inclui conferências e estande no pavilhão de exposições. A tecnologia nacional também será destaque na programação oficial de palestras, que contará com a participação de executivos da CI&T, Digibee, TOTVs e Venturus apresentando casos de sucesso. A Softex ainda promoverá reuniões individuais com participantes do evento e auxiliará na aproximação com clientes potenciais.

Em 2023, a participação no Gartner IT Symposium/Xpo™ rendeu às 20 empresas brasileiras do Brasil IT+ mais de US$ 2,7 milhões em negócios imediatos e gerou expectativas de mais de US$ 16,5 milhões para os 12 meses seguintes, com um retorno sobre investimento (ROI) de 3,8 vezes.

Integram a delegação brasileira Agile.Inc, Argotechno, Apura, CI&T, Conquest One, Digibee, Evo Systems, ilegra, Inevent, Fenix DFA, GoLedger, Levva, MC1, Orange Testing, Pappsales.Com, Pulsus, Sofist, Sofya, Stefanini, Team Ideas, TotalBot, TOTVs e Venturus.

