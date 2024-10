Robbyson investe em experiência e engajamento do usuário

A Robbyson, empresa mineira fundada em 2016, está investindo em experiência e engajamento do usuário para aumentar a produtividade nas empresas através de suas soluções para o mercado. A iniciativa surge em um panorama em que empresas com profissionais engajados são até 22% mais lucrativas do que seus pares com número baixo de engajamento, como indicam dados da Gallup, compartilhados pelo blog da Comunitive.

Paralelamente, estimativas da Qualtircs, também partilhadas pelo portal, demonstram que ambientes de trabalho altamente engajados têm um aumento de 10% nas avaliações dos clientes. Além disso, esses empreendimentos conquistam um aumento de 20% nas vendas.

Evaristo Mascarenhas, CEO da Robbyson, ressalta que o engajamento de equipes é importante para a produtividade de uma empresa, independentemente de seu porte e setor: “O alto engajamento das empresas é uma grande dor ultimamente, uma dificuldade em todo o mundo e, também, um desejo das organizações”.

Mascarenhas explica que o bom engajamento influencia em todos os aspectos, desde a felicidade e pertencimento do colaborador até sua produtividade e lucro das empresas. Ele revela que, atenta às observações de mercado, a Robbyson identificou a necessidade de desenvolver soluções para colaboradores de empresas.

“A Robbyson é uma plataforma de gestão de performance e engajamento para times de alta performance. Através de inteligência de dados, autogestão, meritocracia e gamificação, o time e a empresa são levados a outro patamar de conhecimento de suas metas e, consequentemente, de desenvolvimento para alcançá-las”, completa.

Empresa lança nova plataforma da marca

Mascarenhas destaca que “a empresa acaba de lançar uma atualização em sua plataforma, trazendo um novo visual com melhorias estratégicas e evolução, tanto para o gestor quanto para o colaborador”.

Segundo o CEO da Robbsyson, a atualização contempla todos os clientes da empresa e também já está disponível para as novas marcas que desejam alavancar seus resultados através da experiência do colaborador.

Como tudo começou?

Joana Azevedo, acionista e diretora de produto da Robbyson, conta que o primeiro teste da Robbyson foi realizado em uma empresa de call center, com 20 mil usuários. Em 2017, a marca deixou de ser um projeto e se tornou uma empresa. A solução exclusiva para o laboratório, naquele ano, passou a estar ao alcance de outras organizações.

“Conquistamos nosso primeiro prêmio como ‘Empresa de Vanguarda'. E esse foi só o pontapé, pois acumulamos mais de 15 prêmios com cases de performance e engajamento”, afirma.

A diretora de produto da Robbyson destaca que a marca atuou com empresas e colaboradores durante a pandemia. “Crescemos 120%, passamos a atender diferentes segmentos e amadurecemos nosso produto e equipe”, afirma. “Aumentamos nosso time, chegando em 2024 com mais de 100 colaboradores”, complementa.

“Entre os planos para o futuro, a Robbyson planeja ser uma empresa internacional, a fim de deixar cada vez mais pessoas realizadas e pessoas produtivas”, conclui Azevedo.

Para mais informações, basta acessar: https://www.robbyson.com/