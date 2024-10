LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou nesta quinta-feira (17/10) seus resultados consolidados do segundo trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, conforme aprovado por seu Conselho de Administração.

“O segundo trimestre foi um bom trimestre, marcado por um crescimento sequencial generalizado em todos os nossos setores verticais e regiões geográficas, o que nos ajudou a registrar um crescimento de 2,8% em dólares. Fechamos diversos acordos de vários anos, incluindo um de mais de US$ 200 milhões. O impulso contínuo dos negócios nos principais setores verticais e as importantes contratações no segundo trimestre, inclusive de novos funcionários, nos posicionam bem ao entrarmos na segunda metade do ano fiscal.

Com a AI generativa se tornando cada vez mais fundamental nas interações com os clientes, há uma tendência notável de esforços de modernização focados na transformação do patrimônio de dados. Nossa prática sólida de dados, combinada com nossa inovadora plataforma de IA LTIMindtree, nos estabelece como um disruptor com grande relevância.”

-Debashis Chatterjee, CEO e diretor geral

Principais destaques financeiros:

Trimestre encerrado em 30/09/2024

Em dólares:

- Receita de US$ 1,126 bilhões (+2,8% no trimestre / +4,7% no ano)

- Margem operacional (EBIT) de 15,5%

- Lucro líquido de US$ 149,5 milhões (+9,8% no trimestre / +6,5% no ano)

Em rupia indiana:

- Receita de Rs 94,329 bilhões (+3,2% no trimestre / +5,9% no ano)

- Lucro líquido de US$ 12,516 bilhões (+10,3% no trimestre / +7,7% no ano)

Outros destaques:

Clientes:

- 742 clientes ativos em 30/09/2024

- Mais 8 clientes superam os US$ 5 milhões em relação ao ano anterior, totalizando 154

- Mais 1 cliente supera os US$ 20 milhões em relação ao ano anterior, totalizando 42

Pessoas:

- 84.438 profissionais em 30/09/2024 Foram adicionados 2.504 funcionários no 2º trimestre

- A perda de pessoal nos últimos 12 meses foi de 14,5%

Acordos assinados

Um líder mundial de manufatura com sede nos EUA expandiu seu envolvimento com a LTIMindtree, selecionando-a como parceira preferencial para seus serviços de gerenciamento e transformação de aplicativos globais. A LTIMindtree alavancou a IA, resultando em uma importante economias de OPEX nas áreas de operações NextGen e ciclo de vida de desenvolvimento de software (SLDC). Em virtude desse contrato plurianual e multimilionário, a LTIMindtree prestará serviços de gerenciamento de aplicativos empresariais de ponta a ponta em domínios como vendas, manufatura, serviços, finanças etc.

Escolhida por uma grande instituição financeira internacional como parceira para modernizar sua plataforma de dados de patrimônio. O profundo conhecimento do domínio da LTIMindtree permitiu melhorar a experiência do cliente e ampliar sua presença no mercado mundial, por meio da criação de uma nova taxonomia de dados, adoção da nuvem para uma prestação de serviços mais rápida para clientes e parceiros, modernização do mainframe e redução de custos a partir da automação avançada com AI generativa.

Um importante provedor de serviços financeiros pan-africano concedeuàLTIMindtree um contrato plurianual que abrange transformação digital, modernização do núcleo bancário, segurança cibernética e suporte de TI ininterrupto. A LTIMindtree aproveitou a AI generativa para reduzir os equivalentes de tempo integral (FTEs) e ajudou o cliente a obter eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente em várias linhas de negócios, como banco de varejo, banco corporativo e gerenciamento de patrimônio.

Um líder mundial em Engenharia, Compras e Construção (EPC) com sede nos EUA fez uma parceria com a LTIMindtree para seu suporte de operações de infraestrutura de TI, serviço de segurança e suporte de infraestrutura de nuvem híbrida, incluindo suporte a várias nuvens, servidores e data centers.

Uma instituição financeira global escolheu a LTIMindtree para transformar suas conformidades regulatórias, acelerando a migração de aplicativos legados, utilizando plataformas na nuvem e incorporando recursos baseados em IA generativa.

Selecionada por uma empresa líder em serviços públicos de energia com sede nos EUA como sua parceira estratégica de longo prazo para serviços gerenciados de infraestrutura e nuvem em várias torres: sistemas corporativos, computação do usuário final, centro de operações de rede offshore (NOC) e central de serviços fora do horário comercial.

Uma grande empresa automobilística europeia selecionou a LTIMindtree para dar suporte às suas operações de aplicativos corporativos de ponta a ponta por meio de equipes de entrega na Polônia e na Alemanha.

Parcerias

A LTIMindtree e a Microsoft firmaram um acordo de parceria estratégica (SPA) para melhorar a transformação digital para clientes conjuntos que utilizam o Microsoft Azure. Essa parceria prioriza a entrega de soluções inovadoras de IA e tem como objetivo impulsionar a transformação da nuvem por meio de uma estratégia GTM colaborativa e investimentos compartilhados.

O Google e a LTIMindtree assinaram um acordo de parceria estratégica (SPA) para acelerar o crescimento global dos negócios e impulsionar a transformação da nuvem para os clientes. O acordo se centra na colaboração para o desenvolvimento de soluções, investimentos, expansão de mercado, estratégias de GTM e treinamento de recursos da LTIM nas tecnologias do Google.

A LTIMindtree foi reconhecida como vencedora do prêmio Salesforce Partner Innovation Award 2024 para o segmento do setor de varejo, destacando o sucesso na implementação de tecnologias Salesforce com conhecimento de domínio especializado e automação.

A LTIMindtree recebeu o prêmio Oracle Cloud/Technology Partner Award 2024 – Business Impact North America.

Reconhecimentos

A LTIMindtree foi reconhecida como uma fornecedora notável pela Forrester: o panorama de serviços de desenvolvimento de aplicativos modernos, 3º trimestre de 2024.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma fornecedora notável pela Forrester: o panorama de serviços da Oracle, 3º trimestre de 2024.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma fornecedora notável pela Forrester: o panorama de serviços SAP, 3º trimestre de 2024.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® dos serviços de TI para bancos abertos.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® dos serviços de TI de seguros de vida e anuidades.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® dos serviços de dados, análise e IA para varejo e CPG.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® de serviços de local de trabalho digital – América do Norte.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® de serviços de consultoria em transformação digital – América do Norte.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® de serviços de segurança cibernética – América do Norte.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® de serviços de local de trabalho digital – Europa.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® dos serviços de comércio digital.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes e uma das melhores empresas do Grupo Everest: avaliação 2024 da PEAK Matrix® dos serviços de Salesforce.

A LTIMindtree foi reconhecida como empresa inovadora no HFS Horizons: os melhores prestadores de serviços para modernização de bancos centrais, 2024.

Anúncios

O Conselho de Administração aprovou um dividendo provisório de Rs 20 por ação de valor nominal de Rs 1 cada.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 84 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

