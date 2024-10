A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição, participa de 16 a 18 de outubro, de um dos maiores eventos do Peru de relacionamento e negócios para empresas do setor elétrico, a Expo Internacional do Setor Elétrico PECIER-FISE. Esta edição será realizada no Centro de Exposiciones Jockey, em Lima, e terá um pavilhão inteiramente do setor elétrico brasileiro. A empresa irá apresentar seu portfólio de conectores perfurantes para baixa e média tensão, sendo o destaque a linha KPB de conectores perfurantes universais que foram desenvolvidos para atender as conexões em qualquer tipo de configuração, ou seja, com aplicação em ambos os lados do produto.

Para o gerente geral da KRJ, Marcelo Mendes, a participação em um evento tão significativo para o setor na América do Sul, reforça a expansão da empresa com produtos de qualidade. "O Peru passa por um grande momento de modernização. Estamos levando para a expo nossos conectores universais da linha KPB que acompanham essa evolução. Por meio dos produtos da KRJ e das certificações que possuímos para operar naquele país, queremos comprovar a força da indústria brasileira, competindo de igual para igual em outros países importantes. Nesse mercado também temos parceiros de longa data, como as grandes empresas de distribuição de energia elétrica Enel Perú e a Luz Del Sur. Participar desse evento consagra, portanto, nosso excelente momento no mercado peruano" reforçou Mendes.

Os conectores da família KPB, que serão apresentados na PECIER-FISE, foram desenvolvidos para conexões de baixa tensão e atender as conexões do ramal de entrada do cliente entre condutores rígidos ou flexíveis (nus ou isolados) em qualquer tipo de configuração. "Desta forma, para realizar a aplicação, o funcionário operacional não necessita mais identificar a lateral do conector, porque ambos os lados do produto aplicam estes condutores, definindo o conceito universal do produto", destacou Mendes.

Este conector perfurante universal para ligação com consumidores privados ou empresariais, é composto por componentes poliméricos com resistência aos raios ultravioleta e barramentos em liga de cobre estanhado. Entre as principais características da família KPB, destaca-se o balanço no barramento que realiza o efeito mola na conexão e a maior abrangência do alcance (range) de aplicação, o que reduz a quantidade de itens a serem selecionados pelo funcionário operacional. Isso reduz significativamente o índice de falhas na rede por erro de seleção. A família KPB tem alcance (range) de cabos na faixa de 6mm² a 240mm².