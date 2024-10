Canon marca presença na São Paulo Fashion Week 58ª Edição

A Canon do Brasil participará da 58ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), importante evento de moda da América Latina, que acontece de 15 a 20 de outubro de 2024, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera.

A multinacional japonesa marcará presença no evento com um estande, onde os visitantes poderão viver uma experiência em um estúdio montado para serem fotografados com a câmera Canon EOS R100 e baixar as imagens diretamente em seus dispositivos móveis para compartilhar nas redes sociais.

A ação será realizada em parceria com a Fotop. As fotos serão feitas com a Canon EOS R100.

A Canon do Brasil também será a responsável pela impressão das imagens da exposição “As joias da Rainha” que acontecerá no evento. Ela é uma homenagem à jornalista, editora e diretora criativa Regina Guerreiro, e destaca o valor da memória como instrumento de futuro para as novas gerações da moda brasileira. As impressões foram feitas nas impressoras de grande formato Colorado 1650 e imagePROGRAF PRO-4600, ambas da Canon.

Além disso, a parceria foi enriquecida com o apoio da Moldurarte, que forneceu molduras do modelo 5003N Verde. Outra parceira é a Paris do Brasil que cedeu o papel Canvas 100% algodão brasileiro com tripla camada de Primer.

"Nós da Canon estamos entusiasmados em demonstrar, mais uma vez, que somos a escolha ideal para capturar cada detalhe deste evento icônico da moda", destaca Grace Kelly, Head de Comunicação e Marketing da Canon do Brasil.

Com um público estimado entre 4 e 5 mil pessoas por dia, o espaço da Canon será um ponto de encontro para fãs de fotografia, moda e tecnologia, incluindo designers, celebridades e influenciadores.

