NTT DATA, líder mundial em negócios digitais e serviços de TI, anunciou hoje que Stijn Nauwelaerts irá se uniràNTT DATA, Inc. como seu Diretor de Pessoal em 18 de novembro de 2024. Ele irá liderar todos os aspectos da estratégia de pessoas e talentos na recém-integrada empresa operacional internacional da NTT DATA com mais de 150.000 pessoas, em mais de 50 países.

"Stijn é um líder excepcional com profunda experiência em liderar pessoas e transformação cultural em escala. Sua experiência e liderança serão essenciais em um momento crucial para nossa organização,àmedida que nos transformamos em um cenário de uma setor de tecnologia em rápida evolução e força de trabalho do futuro", disse o Presidente e Diretor Executivo da NTT DATA, Inc., Abhijit Dubey.

Nauwelaerts traz 30 anos de liderança mundial em RH para a NTT DATA, Inc. Ele vem da Microsoft, onde ocupou o cargo de Vice-Presidente Corporativo de RH, ao liderar a agenda de pessoas e talentos nas subsidiárias internacionais da Microsoft e sua organização de Soluções para Clientes e Parceiros. Antes disto, liderou o RH no The Bank of New York em Bruxelas e iniciou sua carreira como Consultor Jurídico.

A NTT DATA é uma das melhores empresas empregadoras do mundo onde a contribuição de cada funcionário importa, seja auxiliando os clientes a alcançar suas ambições ou ajudando a moldar um mundo melhor. Nauwelaerts irá liderar uma equipe mundial de profissionais de RH, dedicados a fazer da NTT DATA, Inc. o melhor lugar para trabalhar.

"A oportunidade de me uniràequipe de Abhijit Dubey na NTT DATA, Inc. neste momento é extremamente promissora. A missão da NTT de usar a tecnologia para o bem ressoa profundamente comigo, e estou na expectativa de fazer minha parte ao criar um ambiente incrível para nossos diversos e talentosos colegas em todo o mundo. Para mim, esta é uma cultura onde as pessoas prosperam, onde estão cheias de energia, se sentem confiáveis ??e são capacitadas para fazer um trabalho significativo", disse Nauwelaerts.

Nauwelaerts é Mestre em Direito pela Universidade de Leuven, Bélgica, e Mestre em Direito Trabalhista e Direito Previdenciário pela Universidade de Liège, Bélgica.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma inovadora mundial confiável de serviços de negócios e tecnologia com mais de US$ 30 bilhões. Atendemos 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidos em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para o sucesso a longo prazo. Como uma das melhores empresas empregadoras do mundo, temos diversos especialistas em mais de 50 países e um ecossistema de parceiros robusto de empresas estabelecidas e iniciantes. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como o desenvolvimento, implementação e gestão de aplicativos, infraestrutura e conectividade. Também somos um dos principais provedores de infraestrutura digital e IA do mundo. A NTT DATA é parte do NTT Group, que investe mais de US$ 3,6 bilhões a cada ano em P&D para ajudar organizações e a sociedade a avançar com confiança e sustentabilidade para o futuro digital.

Acesse nosso site nttdata.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241016874163/pt/

Hotwire pela NTT DATA

nttdata@hotwireglobal.com