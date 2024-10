A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, e a IT Park Uzbekistan assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para promover o setor de jogos no Uzbequistão. Esse MOU formaliza a colaboração entre as duas organizações e estabelece um caminho para o lançamento da Xsolla IT Park Academy em 2025. A academia tem como objetivo treinar talentos locais e criar novas oportunidades para a produção e o desenvolvimento de jogos no crescente setor do Uzbequistão.

A cerimônia de assinatura ocorreu na sede da Xsolla em Los Angeles, com a presença de Abdulakhad Kuchkarov, Diretor Executivo da IT Park Uzbequistão, Jahongir Kagirov, Chefe de Exportações de TI e Serviços da IT Park, e Dmitri Burkovskiy, Diretor de Investimentos da Xsolla.

Esta parceria tem como alicerce a estratégia da Xsolla de levar educação em desenvolvimento de jogos para a Ásia Central e o Oriente Médio após a abertura da Xsolla Curine Academy em Kuala Lumpur, Malásia, em abril deste ano. A Xsolla pretende criar a Xsolla Global Academy com centros educacionais locais para estudantes, desenvolvedores de jogos e estrelas em ascensão do setor para aprender com os principais mentores e especialistas do setor e desenvolver ainda mais suas ideias de jogos diretamente em sua região.

Esse MOU descreve vários objetivos e planos vitais para apoiar o desenvolvimento de jogos no Uzbequistão, incluindo uma incubadora e um acelerador para promover a inovação. Até 2030, a colaboração visa criar empregos no setor de jogos, posicionando o Uzbequistão como um centro de desenvolvimento de jogos. A parceria explorará oportunidades para apoiar estúdios locais e mundiais por meio da plataforma da Xsolla, com foco no crescimento regional e na colaboração internacional.

Comentando sobre a parceria, Chris Hewish, Diretor de Estratégia da Xsolla, declarou: “Acreditamos que essa colaboração é um passo fundamental para o desenvolvimento do setor de jogos no Uzbequistão. A Game Development Academy servirá como uma pedra angular para cultivar a próxima geração de desenvolvedores e inovadores, e estamos ansiosos para ver como essa iniciativa contribuirá para o crescimento da região.”

Abdulakhad Kuchkarov, Diretor Executivo da IT Park Uzbekistan, concordou com a declaração: “Este MOU é um marco significativo em nossos esforços para apoiar o setor de jogos no Uzbequistão. Com a experiência da Xsolla e o nosso compromisso de cultivar talentos, estamos confiantes de que essa parceria abrirá novas oportunidades para as comunidades de jogos locais e globais.”

A colaboração entre a Xsolla e a IT Park Uzbekistan marca um capítulo empolgante no desenvolvimento do setor de jogos na região. A IT Park e a Xsolla irão impulsionar a inovação, criar um crescimento sustentável e estabelecer o Uzbequistão como um participante do mercado global de jogos.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para o setor. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla tem ajudado milhares de desenvolvedores e editoras de jogos de todos os tamanhos a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos globalmente e em várias plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição, ao marketing eàmonetização globais para ajudar nossos parceiros a alcançar mais regiões geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores de todo o mundo. Sediada e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte aos principais títulos de jogos de parceiros como Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

IT Park Uzbekistan

O principal centro de inovação no Uzbequistão, apoiando o desenvolvimento do setor de TI do país por meio de educação, infraestrutura e incubação de negócios. Estabelecido para promover um ecossistema de tecnologia próspero, a IT Park se concentra em áreas como educação em TI, aceleração e suporte a startups, oferecendo uma variedade de serviços, desde treinamento até financiamento. A organização também trabalha com parceiros internacionais e locais para impulsionar as exportações, criar empregos e desenvolver talentos digitais. A IT Park é fundamental no posicionamento do Uzbequistão como um centro regional de TI, com o objetivo de aumentar as exportações de serviços de TI e criar mais de 300.000 empregos até 2030.

