Do chão de fábrica ao salão do automóvel, o comboio “Eurasian Tour with AITO” – composto pelos veículos AITO 9, AITO 7 e AITO 5 – atravessou o continente eurasiano, percorrendo cerca de 15.000 quilômetros em 38 dias, passando por 12 países antes de chegar a Paris para participar do 90º Salão do Automóvel de Paris.

No dia 14 de outubro, sob o tema “Inteligência redefinindo o luxo”, a AITO apresentou sua linha de produtos líderes do setor e os avanços tecnológicos para um público global. Um AITO 9 muito especial – um membro importante do comboio “Eurasian Tour with AITO” – estava em exibição. Tendo concluído a longa expedição de Chongqing a Paris, a jornada do veículo comprovou o desempenho excepcional dos modelos da AITO em condições de estrada complexas e ambientes extremos.

Particularmente em regiões com infraestrutura de carregamento limitada, manter um fornecimento de energia confiável foi, sem dúvida, um dos maiores desafios para os veículos de novas energias durante a extensa “Eurasian Tour com AITO”. Entretanto, a tecnologia de extensor de alcance da AITO superou as limitações de carregamento, proporcionando a experiência de condução de um veículo totalmente elétrico. Ela abordou efetivamente a ansiedade de alcance e permitiu um alcance de condução ultralongo. Os recursos abrangentes de segurança, incluindo estrutura de corpo robusta, isolamento de bateria em 5 camadas e 20 funções de segurança ativa, melhoraram significativamente a segurança nas estradas durante a expedição.

A tecnologia de assistênciaàcondução inteligente da AITO provou ser essencial na redução da carga e fadiga do motorista durante viagens de longa distância, gerenciando 8.800 km dos 15.000 km totais da jornada. Além disso, o sistema de estacionamento inteligente da AITO demonstrou seu desempenho versátil, oferecendo múltiplos modos de estacionamento, capazes de navegar facilmente por espaços de estacionamento estreitos. Com a assistência de estacionamento remoto, os motoristas podiam selecionar um local de estacionamento e deixar o veículo completar o processo automaticamente, um recurso que capturou consistentemente a atenção dos residentes locais ao longo da turnê.

O desempenho incrível de toda a linha de produtos AITO resulta da versátil e sempre em evolução Plataforma AITO MF, que oferece quatro características principais: segurança inteligente, diversidade de trem de força, espaço de cabine adaptável e inteligência líder. A plataforma suporta múltiplas opções de energia, incluindo Super Range-extended Electric, Battery Electric e Ultra Hybrid. É a única plataforma na indústria compatível com todos os três novos sistemas de energia, proporcionando uma experiência de condução que é “agradável, conveniente e segura” para os consumidores.

Apoiada pela Plataforma AITO MF, a tecnologia Super Range-extender alcança uma eficiência térmica de 45% e uma taxa de conversão de combustível para energia de 3,65 kWh/L. Essa tecnologia se adapta a todos os cenários de condução, fornecendo energia elétrica para a condução urbana e reabastecimento sem esforço para viagens entre cidades. Oferecendo “o mesmo desempenho com metade do consumo de combustível”, ela fornece potência comparável a um motor de combustão interna tradicional de 3.0T. A experiência de condução assemelha-se a de um veículo totalmente elétrico, com uma cabine silenciosa, aceleração suave e manuseio ultrarresponsivo. Além disso, pode servir como uma fonte de energia externa durante acampamentos ao ar livre. A tecnologia também adapta a geração de energia com base nos hábitos de condução do usuário, otimizando NVH (ruído, vibração e aspereza) e eficiência de combustível para uma jornada refinada e econômica.

A excelente qualidade dos veículos AITO é impulsionada por uma avançada fabricação inteligente. A AITO desenvolveu uma plataforma digital proprietária central, aproveitando a tecnologia para interligar os equipamentos de produção com os dados. Com mais de 3.000 robôs e 100% de automação nos principais processos, a Super Fábrica atinge uma eficiência de produção líder na indústria, sustentando uma fabricação flexível, transparente, automatizada, interconectada e inteligente. Sendo a primeira a adotar uma unidade de fundição sob pressão de nível de 10.000 toneladas, a AITO garante uma produção eficiente, leve e segura, melhorando a qualidade e a produtividade dos produtos.

Como uma marca de veículos elétricos inteligentes de alto padrão da China, a AITO está desbravando fronteiras nos veículos inteligentes de nova energia, introduzindo novos conceitos de luxo ao combinar “Luxo Tradicional e Luxo Tecnológico”, para oferecer experiências de mobilidade inteligente de ponta aos consumidores em todas as partes do mundo.

