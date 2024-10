A Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informação geográfica (GIS) e inteligência de localização, juntamente com a Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), líder global em tecnologia de modelagem de informações de construção (BIM) para a indústria de arquitetura, engenharia, construção e operações (AECO), estão aprimorando sua aliança estratégica. Essa mais recente integração introduz os dados de referência geoespacial da Esri no Autodesk Forma para transformar os estágios iniciais de projeto e planejamento para os profissionais da AECO.

Historicamente, os profissionais da AECO têm usado várias ferramentas durante a fase de planejamento, muitas vezes levando a ineficiências e perda de dados. A integração dos dados do ArcGIS no Autodesk Forma aborda esses desafios, fornecendo dados espaciais coesos e consistentes e análises desde o início. Os pontos fortes combinados das tecnologias GIS e BIM durante o projeto e o planejamento iniciais capacitam as equipes com recursos de mapeamento aprimorados e melhor colaboração, o que pode ajudar a reduzir os custos e os prazos do projeto.

“A Esri está entusiasmada em expandir nossa parceria com a Autodesk, proporcionando aos nossos clientes em comum uma experiência mais integrada, levando o poder do GIS e do BIM a todo o ciclo de vida do projeto pela primeira vez”, disse Kathleen Kewley, diretora de Desenvolvimento de Negócios Globais para AEC da Esri.

Com os dados do ArcGIS integrados ao Autodesk Forma, arquitetos e planejadores podem iniciar projetos com acesso imediato a um contexto geográfico abrangente. Isso inclui os mapas base do ArcGIS da Esri e camadas de dados selecionadas do ArcGIS Living Atlas of the World – a principal coleção de informações geográficas de origem global. Essa integração permite que as equipes de GIS e arquitetos colaborem sem problemas, acessem dados rapidamente e forneçam feedback em tempo real, levando a melhores decisões e resultados de projetos aprimorados.

“Ao firmar parceria com a Esri, nos comprometemos a oferecer aos nossos clientes a perspectiva geográfica incomparável que o ArcGIS traz para o fluxo de trabalho dos projetos AECO”, disse Eric DesRoche, diretor de Estratégia de Negócios de Infraestrutura da Autodesk. “Com os dados contextuais da Esri ao seu alcance, arquitetos e planejadores podem usar o Autodesk Forma para projetar com foco em localização e sustentabilidade, resultando em projetos mais resilientes que podem melhor apoiar as comunidades locais”.

No início deste ano, os mapas base do ArcGIS da Esri foram integrados ao Autodesk Civil 3D e ao Autodesk AutoCAD, fornecendo aos arquitetos, engenheiros, planejadores e empreiteiros dados geoespaciais detalhados e capacidades de mapeamento. A integração dos dados do ArcGIS ao Autodesk Forma é o esforço mais recente de uma aliança estratégica voltada para unificar GIS e BIM, oferecendo valor comercial real para os profissionais de AECO.

Para saber mais sobre a próxima etapa da aliança entre a Esri e a Autodesk, acesse go.esri.com/forma.

Autodesk

Autodesk, o logotipo da Autodesk, Autodesk Forma, AutoCAD e Civil 3D são marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2024 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241015002557/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas, Esri

Celular: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com