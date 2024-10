URM e Protour apresentam: Vernissage "O Fio da Meada"

A URM | Faculdade Roberto Miranda, situada em São Paulo, Capital, tem o prazer de convidar alunos, professores, artistas, influenciadores e empresários para a vernissage da exposição "O Fio da Meada", que se inicia no próximo dia 10 de outubro com welcome drink a partir das 18h.

A exposição reúne obras do artista Wanderley Bosquê, explorando a interconexão entre arte, memória e narrativas pessoais. "O Fio da Meada" convida os espectadores a desvendarem as histórias entrelaçadas que formam a rica tapeçaria da experiência humana.

Destaques da Exposição:

Esta vernissage é uma realização em colaboração com a URM | Faculdade Roberto Miranda e Sociedade Brasileira de Apoio ao Turismo, Hotelaria e Gastronomia, - Protour, que visam promover a arte e a cultura para um público heterogêneo e experiência inclusiva, através do uso de um app. que auxiliará na audiodescrição das obras com a tecnologia “Audioguide.app” fortalecendo laços entre educação e expressão artística.

Artistas em Foco: natural da cidade de Garça, interior de São Paulo, Wanderley desde cedo tece conexões entre o cotidiano e a arte. Com uma carreira que abrange 12 anos de ensino para crianças e adolescentes, ele agora dedica seu tempo ofertando aulas de pintura para adultos, proporcionando oportunidades para seus alunos despertarem habilidades artísticas e florescerem sob sua orientação. Wanderley expressa por meio de técnicas contemporâneas e tradicionais, sua visão sobre sentimentos humanos e as complexidades da vida moderna. Possui em sua trajetória, marcos de exposições em renomados locais como MASP e Nova York.

Obras em Exibição: As obras são expressadas associando a pintura e o bordado, numa ótica que envolve memória afetiva, natureza e as relações humanas, com o propósito de provocar no espectador reflexões sobre as infinitas possibilidades dos entrelaços e escolhas dos fios colorindo o destino de cada ponto bordado.

Programação:

As obras permanecerão expostas de 10 de outubro até 15 de dezembro de 2024.

Horário: De segunda a sexta-feira das 09h às 23h

Entrada Gratuita

Networking e Conexões: o evento visa ser uma oportunidade para alunos e professores se conectarem com profissionais da arte e do mundo dos negócios, promovendo trocas valiosas e novas colaborações, especialmente no contexto das iniciativas da URM e Protur.

Para mais informações, basta entrar em contato com Paula Arnoldi. Telefone e WhatsApp + 55 11 99267-6242 e e-mail rh@faculdaderobertomiranda.edu.br