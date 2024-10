A Arklok, uma das principais empresas de full outsourcing de infraestrutura de TI no Brasil, com milhares de itens alocados, participará pela primeira vez da Futurecom 2024, evento de conectividade e tecnologia da América Latina. A empresa participa com o objetivo de ampliar a participação no setor de telecomunicações.

Durante a Futurecom, a empresa apresentará o POP as a Service, um serviço desenvolvido especialmente para ISPs (provedores regionais de Internet) e o mercado de telecomunicações em geral. A solução oferece uma infraestrutura de TI completa, incluindo racks, equipamentos de rede, monitoramento por câmeras e nobreaks. "Em maio, fizemos o lançamento estruturado da disponibilidade de produtos para telecom e agora já estamos com mais de 40 ISPs como clientes. Contamos com uma equipe dedicada para atender esse mercado, que é extremamente pujante", afirma Renan Torres, CSO da Arklok e responsável pelo projeto.

O POP as a Service foi projetado para suprir as necessidades de provedores que enfrentam desafios com altos custos de capital (Capex) e dificuldades na compra direta de fabricantes. "Como grande comprador, conseguimos oferecer condições diferenciadas. Os pequenos provedores têm à disposição uma solução completa por uma mensalidade, com suporte incluso", destaca Torres.

Além disso, a Arklok enfatiza seu atendimento customizado e a flexibilidade no desenvolvimento de soluções, sempre ouvindo ativamente os clientes do setor de telecom. "Muitos ISPs ainda não estão familiarizados com o modelo de outsourcing. Neste momento, estamos apresentando soluções essenciais, mas também ouvimos esses provedores para desenvolver soluções personalizadas", finaliza o CSO da Arklok.

Website: http://www.arklok.com.br