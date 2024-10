NOVA DÉLI, Índia, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, está trabalhando com a Intel como pioneiras de soluções IA/ML Open RAN como foco no aprimoramento dos problemas de célula de borda que afetam a Qualidade da Experiência do Usuário.



A Mavenir fez um avanço significativo na tecnologia Open RAN, colaborando com a Intel para demonstrar uma solução massiva de múltiplas saídas de entrada múltipla (MIMO) TDD 32TRX habilitada por IA. A empresa integrou com sucesso o modelo RAN AI da Intel para gerenciamento de feixe e o software de referência FlexRAN™ com o software comercial mMIMO vDU da Mavenir para oferecer melhor desempenho de rede e experiência do usuário. O modelo RAN AI da Intel – treinado em conjuntos de dados de modelo de canal 3GPP – otimiza os pesos, a direção e o número de camadas do feixe para maximizar a taxa de transferência do UE. A solução conjunta da Mavenir e da Intel foi projetada para aprimorar o desempenho em ambientes de rádio desafiadores – como bordas de células e cenários de edifícios altos – e é aplicável tanto para implantações TDD quanto FDD.

Bejoy Pankajakshan, Diretor Tecnologia e Estratégia da Mavenir, enfatizou a importância dessa integração da tecnologia, afirmando: "Esta última colaboração da Mavenir com a Intel demonstra o potencial atraente da IA/ML para aprimorar os recursos de RAN aberto, prometendo maior eficiência de rede e uma experiência de usuário mais ampliada. A integração de algoritmos inovadores de IA/ML de terceiros com o pacote de software RAN comercial de ponta da Mavenir abre muitas possibilidades interessantes para o lançamento mais rápido de inovações e avanço no ecossistema 5G Open RAN. Nossa liderança no setor de Open RAN está possibilitando parcerias transformadoras, como a nossa colaboração com a Intel, que estão abrindo caminho para soluções exclusivas para otimização dos recursos de rede em benefício das operadoras e dos usuários finais.”

“A aceleração integrada de IA dos processadores Intel Xeon, combinada com o Intel vRAN AI Development Kit, permite que as operadoras executem uma variedade de cargas de trabalho de IA RAN usando o equipamento baseado em CPU existente”, disse Cristina Rodriguez, Vice-Presidente e Gerente Geral do Comms Solutions Group da Intel. “Nossa colaboração e demonstração com a Mavenir destacam o potencial significativo da IA para enriquecer a experiência do usuário dos clientes e fornecer às operadoras de telefonia móvel um diferencial competitivo.”

Esta solução de gerenciamento de feixe habilitada para IA será demonstrada no próximo India Mobile Congress (# IMC2024) de 15 a 18 de outubro no estande da Intel nº 3.3 no Hall 3.

*Intel, o logotipo Intel e outras marcas Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com.

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9255902)