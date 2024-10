Fresenius Kabi Brasil promove Semana do Voluntariado

O Comitê de Voluntariado da Fresenius Kabi Brasil organizou a comemoração da Semana do Voluntariado, que ocorreu entre os dias 26 e 29 de agosto de 2024. Durante a festividade, foram realizadas ações de impacto interno e externo, com o objetivo de mobilizar os colaboradores do escritório de Barueri (SP) e beneficiar a unidade da Associação para Proteção de Crianças e Adolescentes (CEPAC) do Parque Imperial.

As ações internas do Comitê de Voluntariado contaram com o apoio e participação da diretoria da Fresenius Kabi Brasil e dos colaboradores presentes no escritório. Na segunda-feira, 26 de agosto, jovens da CEPAC visitaram a unidade da Fresenius Kabi Brasil.

Paulo Santos, analista de compliance da Fresenius Kabi e coordenador do Comitê de Voluntariado, destaca que, durante a visita, os voluntários apresentaram a história da empresa e realizaram palestras sobre carreira. “Além disso, os estudantes fizeram um tour pelos diversos departamentos, proporcionando um primeiro contato direto com o ambiente organizacional”.

No dia 27 de agosto, ocorreu a aula sobre como utilizar o e-mail no trabalho como parte do projeto “Acessa Trabalho”. O Acessa é um projeto que visa ajudar os jovens a se prepararem para o ingresso no mercado formal.

“Além da aula ministrada durante a semana do voluntariado, também foi realizada uma aula no dia 12 de setembro com o tema ‘Dinâmicas para Processos Seletivos’”, explica Santos. “Já no dia 3 de outubro, ministraremos uma aula sobre ‘O Mundo do Trabalho’. E no dia 17 de outubro, o tema será ‘Comunicação Oral e Escrita’”, revela.

“Mão na Massa”: pintura dos ambientes da CEPAC

Outra ação de impacto realizada foi a “Mão na Massa”, realizada no dia 29 de agosto. Na oportunidade, colaboradores da Fresenius Kabi Brasil tiraram o dia para realizar a reforma e pintura do prédio da CEPAC do Parque Imperial. A unidade recebe crianças para aulas e atividades diversas, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das crianças.

Cabine de fotos e entrega de brinde do voluntariado

No Dia Nacional do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto, o Comitê de Voluntariado da Fresenius Kabi Brasil organizou uma comemoração especial no escritório de Barueri. A unidade foi decorada com balões nos tetos e nas paredes, a fim de criar um ambiente festivo e acolhedor.

“Para tornar o dia ainda mais memorável, foi instalada uma cabine de fotos instantâneas com a moldura do comitê de voluntariado, permitindo que os colaboradores registrassem o momento de forma divertida”, destaca Santos.

Além disso, segundo o coordenador do comitê, foram entregues chocolates personalizados para todos os colaboradores, como forma de agradecimento pelo apoio e participação nas ações do comitê.

“O objetivo da celebração foi apresentar o comitê para aqueles que ainda não o conheciam, celebrar essa importante data e expressar gratidão a todos que contribuem para as iniciativas de voluntariado. A próxima edição do evento será realizada em 2025, e estamos preparando uma série de atividades”, conta Santos.

