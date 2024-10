Bactéria Filmes lança “Rotas Cervejeiras: Argentina”

Uma viagem cheia de história e sabor pelo interior da Argentina, descobrindo diferentes formas de se fazer uma das bebidas mais antigas do mundo: a cerveja. E com um guia que entende muito do assunto, o mestre cervejeiro, biólogo e agricultor Filipe Araujo de Paula , sócio-fundador da Zapata Cervejaria Rural, no interior de Viamão, no Rio Grande do Sul. Esse é o fio condutor da série “Rotas Cervejeiras: Argentina”, que estreia no dia 9 de outubro, às 21h, no Canal Modo Viagem. Os episódios inéditos serão exibidos todas as quartas-feiras, durante oito semanas.



Dirigida por Pedro Gusmão, a série é uma parceria entre as produtoras Bactéria Filmes , Modus Produções , Cinematográfica Sustentável e Plano9 Filmes . Dividida em oito episódios, de 23 minutos cada, a série começa na própria Cervejaria Zapata, acompanhando a rotina de Filipe. A viagem então segue rumo a Rosário, San Martín de Los Andes, Villa La Angostura, Bariloche e termina em El Bolsón, no tradicional Festival da Colheita do Lúpulo — com direito a um mergulho em uma banheira cheia do ingrediente.



“Nossa ideia com essa série é traduzir um conhecimento muito específico, que é fazer cerveja, para um amplo público interessado no tema. Cerveja é uma paixão não só nacional, mas global”, afirma o diretor Pedro Gusmão. Para a produtora executiva, Daniela Israel, sócia da Bactéria Filmes, a série “é uma viagem não só geográfica, por diferentes lugares e paisagens da Argentina, como também por formas de fazer e consumir cerveja.”



Daniela Israel, sócia da Bactéria Filmes e uma das co-produtoras executivas da série, também destaca a importância da série no contexto de retomada da produção audiovisual no Rio Grande do Sul, um setor profundamente impactado pelas enchentes que atingiram o estado neste ano, já que boa parte das produtoras e profissionais estão em Porto Alegre, uma das cidades mais afetadas. “Nosso trabalho no RS Fantástico busca criar essas pontes, juntar talentos para criar oportunidades de criação. É muito bom poder estar junto com a Plano9, unindo esforços nesse projeto.”



O projeto integra, mais uma vez, diversas empresas participantes do RS Fantástico , ecossistema de inovação audiovisual voltado à animação, games, séries e filmes de gênero produzidos no Rio Grande do Sul. O Ecossistema RS Fantástico é financiado por meio de recursos do Edital Ecossistema Regional de Audiovisual /LPG nº 13/2023, realizado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul – SEDAC/RS em parceria com a SICT e com apoio do IECINE - Instituto Estadual de Cinema.



A seguir as sinopses dos episódios:



Episódio 1 – Cervejaria Downhill - De Viamão à Rosário

No primeiro episódio vamos conhecer o apresentador Filipe de Paula e iniciar a viagem, saindo de Viamão/BR e indo até Rosário/AR. Em Rosário, vamos visitar a cervejaria Downhill.



Episódio 2 – Cervejaria Breway - San Martín de los Andes

Chega em San Martin de Los Andes, vamos conhecer a cervejaria familiar Breway. Filipe vai degustar algumas dessas cervejas e preparar um lote junto com o dono.



Episódio 3 – Fazendo cerveja na Breway

Filipe vai terminar a produção de cerveja na Breway e, no almoço, provar uma sequência de empanadas locais, encerrando o dia com um encontro de amigos para um luau no lago Lolog.



Episódio 4 – Cervejaria Australis - Villa La Angostura

Filipe vai de bicicleta de San Martin até Villa La Angostura, onde conheceremos a Australis. Em seguida, faremos um passeio de catamarã para visitar o Bosque de los Arrayanes.



Episódio 5 – Cervejaria Blest - Bariloche

Em Bariloche, vamos conhecer a Blest. Após, iremos visitar a fábrica de defumação da família Weiss. No final do episódio, um passeio de caiaque no lago Espejo.



Episódio 6 – Cervejaria Berlina - Colonia Suiza

No bairro Colonia Suiza, Filipe irá conhecer a tradicional Festa Anual do Curanto. Depois, o cervejeiro irá visitar a cervejaria Berlina e praticar escalada em uma montanha.



Episódio 7 – Mergulhando no Lúpulo - El Bolsón

Em El Bólson, no Primeiro Festival da Colheita do Lúpulo, Filipe irá entrevistar algumas pessoas e, no final, participar da colheita do lúpulo.



Episódio 8 – Festival da Colheita do Lúpulo - El Bolsón

No último dia do Festival da Colheita do Lúpulo, Filipe vai passear pelos estandes e entrevistar cervejeiros. Para encerrar, ele mergulha em uma piscina de lúpulo.



Ficha Técnica:

Criação e Argumento: Pedro Gusmão e Filipe Araujo de Paula

Roteiro: Pedro Gusmão, Karine Emerchi e Victoria Lauterbach

Direção: Pedro Gusmão

Apresentação: Filipe Araujo de Paula

Produção Executiva: Daniela Israel e Cris Reque



Para saber mais, basta acessar Canal Modo Viagem (@canalmodoviagem) • Fotos e vídeos do Instagram

Website: https://www.instagram.com/canalmodoviagem/