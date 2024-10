Piloto brasileiro vence o Programa de Diversidade da IMSA

Único finalista brasileiro na disputa pelo IMSA Diversity Scholarship, o piloto Celso Neto, de 20 anos, deixou outros oito competidores para trás e conquistou o prêmio de U$ 250.000 do programa. Com essa vitória, Neto garante vaga para as temporadas de 2025 e 2026 do IMSA Michelin Pilot Challenge, na categoria TCR.



O anúncio foi feito durante o evento Petit Le Mans, realizado em Atlanta, na Geórgia. Neto é o quarto piloto na história a receber o prêmio que visa promover talentos em ascensão dentro das categorias da IMSA.



Este prêmio abre portas para que Celso dê passos decisivos em sua carreira, representando o Brasil no automobilismo internacional. “Foi um processo longo de vários meses, no qual participamos de diversos módulos de aprendizado em diferentes áreas do automobilismo. Estou realmente muito grato por vencer o programa de diversidade e conquistar a cobiçada bolsa de competição”, diz o piloto.



Agora, como o novo piloto oficial do IMSA Diversity Program, Neto terá a oportunidade de competir em algumas pistas renomadas dos Estados Unidos, como a Daytona International Speedway e a Sebring International Raceway, ambas na Flórida, e a Michelin Raceway Road Atlanta, na Geórgia.



Para o piloto, esta jornada eleva o nome do Brasil no cenário internacional do automobilismo. “Só tenho a agradecer pela torcida e por toda a força dos fãs brasileiros. 2025 será um grande ano, e poderei correr nas pistas pelas quais sempre fui fascinado. Competir nelas é uma verdadeira realização”, ressalta Neto.



Após a divulgação do piloto como finalista do programa, seguidores e fãs demonstraram o carinho e a torcida nas redes sociais. “Acredito que muitos fatores contribuíram para nossa vitória, mas um ponto extremamente importante foi o apoio do público brasileiro, que nos impulsionou e mostrou a força do país no automobilismo”, avalia.



Com o apoio da torcida brasileira, Neto expressa confiança com seus resultados na última temporada e estima que novos patrocinadores se juntem ao time num futuro próximo. Este ano, o piloto terminou em segundo lugar na classe TCX, concluindo a fase com duas pole positions, duas vitórias e duas voltas mais rápidas.



Natural de Salvador, Neto divide seu tempo correndo nos Estados Unidos e em seu país natal desde 2020. Nos últimos dois anos, ele competiu na série TC America powered by Skip Barber Racing School, onde conquistou uma vitória e nove pódios.



Sobre o IMSA



A IMSA Diverse Driver Development Scholarship promove e capacita motoristas de uma variedade de origens e experiências para participar de uma série IMSA. A bolsa inclui assistência financeira substancial e de vários de seus parceiros corporativos, bem como outros recursos do setor, para elevar motoristas de diversas origens.



O beneficiário usa essa assistência para competir em uma temporada completa no IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no IMSA Michelin Pilot Challenge ou no IMSA VP Racing SportsCar Challenge, com benefícios adicionais que se estendem a um segundo ano de corrida para o destinatário selecionado.



O apoio para a bolsa também vem dos parceiros do IMSA Michelin, VP Racing Fuels, OMP, Bell, Recaro, Skip Barber Racing School, LAT Images e do mais novo parceiro, o RAFA Racing Club.



Para saber mais, basta acessar: https://www.cneto.net/