Cirurgia plástica: médico brasileiro cria técnica avançada

Dr. Tonny Wysllen, médico natural de São Miguel (RN) desenvolve, junto com seus sócios, técnica avançada para a realização de cirurgias plásticas que demanda menor tempo de cirurgia. A metodologia segue um passo a passo detalhado para oferecer mais agilidade em tempo cirúrgico para o paciente de cirurgias combinadas, como o Mommy MakeOver (lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia).

O Dr. Tonny Wysllen, médico formado pela UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), é um dos responsáveis pela nova técnica de realização de cirurgias plásticas, em que cada etapa da segue um protocolo rigoroso a fim de entregar os resultados esperados pelos pacientes no menor tempo possível.

Dr. Tonny Wysllen é cirurgião geral pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e cirurgião plástico pela UFBA (Universidade Federal da Bahia). Além disso, é membro especialista da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

“A nossa técnica se caracteriza pela velocidade e segurança devido à experiência e entrosamento da equipe, que segue o protocolo de forma precisa e rotineira”, diz o especialista. “Com essa abordagem, conseguimos manter um padrão de qualidade constante e realizar as cirurgias em um tempo adequado, como cirurgias combinadas de lipoescultura, abdominoplastia e mamoplastia, geralmente entre 5 a 7 horas, o que contribui para uma recuperação mais rápida para o paciente”, complementa.

Em nota, a SBCP ressalta que, atualmente, há uma grande demanda de procedimentos estéticos e que é importante contar com um profissional médico qualificado, cirurgião plástico (membro da SBCP) para realizar os procedimentos. Além do mais, a entidade explica que é importante ter conhecimento sobre quais produtos serão utilizados no tratamento.

Segundo Wysllen, há diversos benefícios em realizar cirurgias plásticas mais rápidas: “Reduzir o tempo de cirurgia diminui as chances de eventos tromboembólicos, como trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar”.

Além disso, de acordo com o médico, durante cirurgias plásticas mais rápidas, o risco de sangramento é menor, o que melhora o processo de recuperação e de cicatrização. “Uma cirurgia mais rápida também gera menos respostas imunológicas e metabólicas ao trauma, reduzindo o sofrimento do paciente no pós-operatório”.

O especialista também destaca que, com a combinação de sedação e anestesia peridural, o despertar do paciente se torna mais tranquilo e a recuperação anestésica acaba sendo melhor. “O uso reduzido de anestésicos ainda diminui a quantidade de drogas na circulação do paciente, resultando em uma recuperação mais rápida e menos dolorosa”.

O cirurgião plástico explica que a principal especificidade da técnica é a combinação de experiência, técnica cirúrgica precisa, entrosamento da equipe e conhecimento detalhado dos passos de cada cirurgia. “Essa metodologia cirúrgica nos permite realizar cirurgias plásticas no menor tempo possível, mantendo um alto padrão de qualidade e segurança”.

Dr. Tonny Wysllen atua com lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia de aumento e redutora, mastopexia com e sem prótese, mommy make over, gluteoplastia com e sem prótese e demais procedimentos de contorno corporal.

De acordo com dados do ranking mais recente da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, na sigla em português), o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas a cada ano (1.306.962). O país perde apenas para os Estados Unidos (1.485.116) e fica à frente de nações como Rússia (478.200), México (456.489) e Alemanha (425.855).

Para mais informações, basta acessar: https://tonnywysllen.com.br/