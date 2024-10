Saipos adquire Levilo e fortalece gestão para restaurantes

O setor de food service no Brasil acaba de vivenciar um novo marco com a aquisição da Levilo pela Saipos. Duas startups de tecnologia, ambas focadas na transformação digital de restaurantes, agora unem forças para criar um ecossistema mais abrangente.

A Saipos, fundada em 2017, já atende mais de 10 mil clientes em todo o Brasil, movimentando mais de R$ 12 bilhões por ano em GMV. Segundo Bruno Tusset, CEO da Saipos, a empresa se consolidou como o "Sistema operacional do restaurante", oferecendo soluções que cobrem todas as necessidades de operação e gestão, seja por meio de suas próprias ferramentas ou integrando parcerias estratégicas. Com mais de 60 integrações, incluindo marketplaces, cardápios digitais, totens de autoatendimento, aplicativos de logística, CRM e dados, a Saipos projeta alcançar 20 mil restaurantes até o final de 2025.

A Levilo, criada em 2019, foi uma das primeiras a integrar soluções com o iFood e hoje conta com mais de 1.200 sistemas conectados. Seu cardápio digital transaciona mais de R$ 25 milhões por mês, enquanto os pedidos registrados somam quase R$ 40 milhões mensais. O foco da Levilo sempre foi oferecer uma plataforma integrada que simplifica as operações diárias dos restaurantes. Agora, essa missão se alinha à visão da Saipos de trazer soluções cada vez mais completas para o setor.

Embora os valores da aquisição não tenham sido divulgados, a parceria entre Saipos e Levilo visa construir um futuro de longo prazo, com foco no desenvolvimento de tecnologias para o mercado. Juntas, as empresas reforçam sua presença no setor, impulsionando a transformação digital com soluções que simplificam as operações e maximizam resultados. Essa aliança destaca o compromisso com a inovação e a eficiência, preparando o caminho para um futuro promissor.

"A aquisição da Levilo é mais um passo em direção ao nosso objetivo de oferecer a solução mais completa e eficiente para restaurantes no Brasil. A expertise da Levilo em cardápios digitais e em ajudar a vender mais complementa nossa visão de transformação digital", afirmou Anderson Onzi, cofundador da Saipos.

Rafael Barbosa, CEO da Levilo, acrescentou: "A fusão com a Saipos é uma oportunidade de ampliar o impacto que temos gerado nos restaurantes do Brasil. Nosso objetivo é acelerar a transformação digital do setor e proporcionar mais autonomia e eficiência aos empreendedores."

Com essa aquisição, a Saipos, que tem crescido consistentemente, se aproxima de seu objetivo de se consolidar como a principal solução tecnológica para restaurantes no Brasil. A incorporação da Levilo acelera a transformação digital do setor de food service.

