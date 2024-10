O investimento da Giuliana Flores no comércio de rua tem gerado resultados. Nos primeiros seis meses do ano, as lojas localizadas em bairros de São Paulo (SP), como Mooca e Tatuapé, e na região do ABC, como em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, alcançaram crescimento de 33% nas vendas. Além das tradicionais rosas e orquídeas, os chocolates e as pelúcias estão entre os mais procurados pelos clientes.

Cerca de 8 em cada 10 consumidores preferem realizar compras em uma loja física, e dentre os serviços considerados como diferenciais para uma experiência de compras bem-sucedida estão o bom atendimento ao cliente (71%), processo de checkout rápido (69%) e atmosfera que engaje (51%). Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Grupo Spar e demonstram como esses atributos podem incrementar a percepção positiva do shopper sobre a sua loja, assim como promover a fidelização.

Atuando no comércio on-line de flores e presentes no Brasil, a companhia tem ampliado a presença no varejo físico com a inauguração de dez unidades — Higienópolis, Guarulhos, Moema, Mooca, Perdizes, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Tatuapé e Vila Nova Conceição. Além disso, se expandiu na capital paulista e na Região Metropolitana, instalando 15 máquinas de venda automática em locais de grande movimentação, como aeroportos, teatros e centros de eventos.

“Os números mostram que muitos consumidores ainda preferem comprar pessoalmente. Foram 45 mil produtos vendidos nas lojas físicas, que agora representam 15% do faturamento da marca. Decidimos adotar as lojas como uma estratégia de expansão, integrando diferentes formatos de venda para atender a todos os tipos de clientes de forma eficiente, com itens de qualidade e que encantam”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/