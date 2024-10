VICTORIA, Seychelles, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, divulgou a última avaliação de seu Fundo de Proteção para setembro de 2024. O fundo, que é uma garantia essencial para a bolsa e seus usuários, permaneceu resiliente no último ano, mantendo uma avaliação confortavelmente acima do compromisso inicial de US$ 300 milhões. No final de setembro, o fundo estava avaliado em aproximadamente US$ 428,5 milhões, registrando uma das maiores avaliações dos últimos meses.

Apesar das flutuações no mercado financeiro como um todo, o setor de criptomoedas continuou a apresentar um aumento de confiança, especialmente com o sólido desempenho do Bitcoin ao longo do mês. O Fundo de Proteção da Bitget, que é denominado em Bitcoin e stablecoins, se beneficiou da tendência de alta do Bitcoin, fortalecendo ainda mais sua avaliação. Em 7 de setembro, o fundo registrou sua avaliação mais baixa no mês, no valor de US$ 350,5 milhões, quando a cotação do Bitcoin caiu para US$ 53.923. No entanto, o fundo recuperou rapidamente seu valoràmedida que as cotações do Bitcoin se recuperaram, fechando o mês com uma avaliação substancial de US$ 428,6 milhões.

O Fundo de Proteção da Bitget foi criado para oferecer uma camada robusta de proteção aos usuários em caso de distúrbios imprevistos no mercado ou ameaçasàsegurança. Esse aumento consistente na avaliação do fundo mostra o compromisso da Bitget com a manutenção de um ambiente estável e seguro para seus usuários em todo o mundo, alinhado com sua prova de reservas transparente e o segundo maior fundo de proteção do setor.

"O crescimento contínuo da avaliação do Fundo de Proteção, apesar das flutuações do mercado, mostra o foco da Bitget em manter a segurança e a confiança do usuário. Uma vez que continuamos a observar um impulso positivo no mercado de criptomoedas, a Bitget continua dedicada a oferecer uma plataforma estável e confiável para nossa comunidade global, garantindo que os interesses de nossos usuários estejam bem protegidos”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Com o Bitcoin apresentando sinais promissores de crescimento contínuo, o Fundo de Proteção continua devidamente preparado para lidar com as flutuações do mercado. À medida que o mercado de criptomoedas avança, a Bitget continua dedicada a fornecer uma plataforma de operação segura com foco na segurança do usuário e no gerenciamento de riscos a longo prazo.

