Year in Infrastructure 2024 da Bentley Systems –Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje uma parceria estratégica com o Google. A parceria visa integrar o conteúdo geoespacial de alta qualidade do Google com o software de engenharia de infraestrutura e a plataforma digital twin da Bentley para melhorar a forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

Ladrilhos 3D do Google de Vancouver, criados usando a tecnologia da Cesium e estarão disponíveis no iTwin. (Foto: Bentley Systems)

Como uma representação digital do mundo físico, os gêmeos digitais revelam valores e percepções significativos em todo o ciclo de vida da infraestrutura, desde o planejamento e o projeto do projeto até a construção e a operação dos ativos. Ao aproveitar os dados de engenharia criados e gerenciados no software da Bentley, combinados com os dados geoespaciais, a IA e a análise do Google e as tecnologias de nuvem, os engenheiros podem projetar e gerenciar a infraestrutura em contexto e em escala para enfrentar os desafios mais urgentes da atualidade, que vão desde a mitigação do risco climático até a manutenção da infraestrutura envelhecida.

Nicholas Cumins, CEO da Bentley, disse: “Ao combinar o rico conteúdo geoespacial e os recursos de nuvem do Google com o software de engenharia de infraestrutura e a plataforma de gêmeos digitaisda Bentley, os profissionais de infraestrutura podem melhorar seu trabalho e garantir que os projetose ativos sejam construídos e operados com maior resiliência e sustentabilidade em mente. Essa parceria demonstra como os padrões abertos, como os blocos 3D, podem ajudar os profissionais de infraestrutura a evoluir suas práticas, aproveitando o poder do contexto geoespacial.”

Chris Phillips, Vice-Presidente e Gerente Geral de Geo do Google, comentou: “Os blocos 3D fotorrealistas na Plataforma Google Maps permitem experiências imersivas impressionantes e podem transformar os fluxos de trabalho de arquitetos, engenheiros e planejadores urbanos. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Bentley para criar um contexto geoespacial poderoso e recursos que podem melhorar drasticamente a forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada com dados.”

