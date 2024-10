Venda direta cresce como meio de empreendedorismo

Em outubro é marcado como o mês do empreendedor, valorizando aqueles que escolhem trilhar seus próprios caminhos no mercado, contribuindo para o crescimento econômico e a inovação. Entre as várias alternativas de negócios, a venda direta surge como uma oportunidade para quem deseja empreender, oferecendo uma solução acessível e prática.

Em 2023, o setor de vendas diretas no Brasil registrou um crescimento de 4,6%, alcançando um volume de aproximadamente US$7,962 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABVED). Com mais de 3,5 milhões de empreendedores, o Brasil se consolidou como o sétimo maior mercado de vendas diretas no mundo.

“Sem não exigir investimentos iniciais, o setor democratiza o acesso ao empreendedorismo. Assim, qualquer pessoa pode iniciar uma jornada empreendedora e construir um negócio sólido e com potencial lucrativo", conta Paulo Moledo, CEO da Royal Prestige®, marca de panelas e utensílios premium de cozinha.



Além de acessível, a venda direta também permite o desenvolvimento de habilidades de gestão e liderança, contribuindo para o avanço pessoal e profissional dos envolvidos. Assim, o momento celebra o espírito inovador e é uma oportunidade para conhecer a venda direta como uma opção para aqueles que buscam autonomia e uma trajetória nos empreendimentos.

