Evento debaterá o futuro do ESG e da sustentabilidade

Nos dias 16 e 17 de outubro, São Paulo será palco do Congresso Nacional de ESG, reunindo grandes líderes empresariais, governamentais e investidores no Centro de Eventos da AMCHAM Brasil. O evento promove discussão sobre práticas responsáveis ??e inovadoras em Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), consolidando o papel de São Paulo como o maior centro econômico do país e um protagonista no debate sobre sustentabilidade.

O congresso contará com a participação de executivos de destaque, como Cristovam Ferrara (Rede Globo), Lorice Scalise (Roche), André Borges (iFood), João Zeni (Electrolux), Iuri Mendonça (CEMIG Sim), Otacílio do Nascimento (Toyota), Edson Souza (Bayer), Christiane Parreira (Sabesp), Claudia Veiga Jardim (Sygenta), Lilian Rauld (Sodexo), Denise Saboya (Deloitte), entre outros. A programação abordará temas cruciais, como mudanças climáticas, inclusão social, diversidade, saúde e bem estar, inteligência artificial e integração de metas ESG nas operações empresariais

Com o tema central "A Era da Jornada ESG - Impulsionando um Futuro Sustentável Diante dos Desafios de Governança Ambiental, Social e Corporativa", o congresso buscará fomentar a troca de experiências e o networking entre os principais players do mercado, incentivando a colaboração e o avanço de práticas ESG em todas as esferas da economia

A realização do evento conta com o apoio de entidades importantes, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional), o Conselho Federal de Administração (CFA), a Confederação Nacional do Comércio (CNC), entre outras, que representam milhares de profissionais e organizações comprometidas com os temas de ESG e sustentabilidade

Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de ESG, responsável pela organização do evento, destaca a relevância do congresso: “ESG e sustentabilidade são pilares fundamentais para as empresas que desejam prosperar em um cenário de transformação constante. Este congresso é uma oportunidade para líderes se inspirarem e explorarem novas abordagens para um mundo melhor para todos."

Para mais informações sobre a programação e inscrições, basta acessar: www.congressodeesg.org.br

Website: https://www.congressodeesg.org.br