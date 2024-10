Diversão e solidariedade em evento promovido pela Rodoviária do Rio no dia 11/10

Nesta sexta-feira (11/10), a Rodoviária do Rio será o palco de um evento infantil para comemoração do Dia das Crianças. Com a expectativa de receber aproximadamente 40 mil passageiros – um aumento de 10% em relação a uma sexta normal, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida – o terminal promoverá uma ação, com o apoio da Neooh, com recreação gratuita e atrações para os pequenos.

Das 8h às 21h, as crianças que estiverem presentes na rodoviária poderão participar de oficinas de arte com balões, além de se divertir em um painel instagramável no embarque superior. Cada participante receberá balas e balões como lembrança, com uma experiência especial para celebrar a data e a espera pelo embarque mais animada.

Na mesma manhã, a Rodoviária do Rio fará a entrega das doações da Campanha do Brinquedo aos representantes da ONG Anjinho Feliz, entidade que beneficia crianças de 0 a 14 anos nas comunidades próximas ao terminal e fica localizada na Cidade Nova (RJ). A iniciativa, feita em parceria com a Socicam e que teve início em julho deste ano, arrecadou quase 200 brinquedos graças à colaboração de parceiros como a Autoviação 1001. Esta ação solidária faz parte do compromisso da concessionária em levar mais alegria a crianças em situação de vulnerabilidade.

De acordo com Roberta Faria, diretora geral da Rodoviária do Rio, “o objetivo é possibilitar um Dia das Crianças mais feliz para as famílias que mais precisam”. A entrega dos brinquedos ocorrerá às 10h, no embarque superior no embarque superior.

Website: http://www.rodoviariadorio.com.br