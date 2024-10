O Mendix Transform São Paulo 2024, evento organizado pela Siemens Digital Industries Software e Mendix, uma empresa da Siemens, contou com aproximadamente 400 participantes na Casa Petra, em São Paulo, para um dia de inovação, tecnologia e transformação digital. Com a presença dos executivos Del Costy, vice-presidente executivo das Américas da Siemens Digital Industries Software, Matthew Garst, vice-presidente sênior da Mendix, e Daniel Scuzzarello, CEO da América do Sul da Siemens Digital Industries Software, o evento destacou como a integração de low-code e inteligência artificial, habilitada pela plataforma de low-code Mendix™, está revolucionando o desenvolvimento de soluções empresariais.

Ao longo do dia, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a palestras inspiradoras, explorar casos de sucesso e experimentar as capacidades do assistente de IA da Mendix, Maia, que apresentou recursos de IA Generativa à plataforma, permitindo um desenvolvimento de aplicativos ainda mais rápido e com maior qualidade. Mendix é uma plataforma de desenvolvimento de software de low-code que apoia o desenvolvimento colaborativo rápido em toda a empresa, permitindo que as organizações criem e implementem aplicações em larga escala.

"O mundo industrial está à beira de uma revolução de produtividade impulsionada pela combinação do rápido avanço das capacidades de low-code e a inteligência artificial. O evento Mendix Transform reuniu nossa comunidade sul-americana para descobrir e explorar onde o estado da arte se encontra agora e no futuro próximo, podendo expandir os limites e trazer essa tecnologia transformadora para superar os maiores desafios que a indústria enfrenta atualmente", afirmou Daniel Scuzzarello, CEO da América do Sul da Siemens Digital Industries Software.

Entre os cases estão Credsystem, Vivix e Vale, que demonstraram como essas empresas estão aproveitando as tecnologias da Mendix para otimizar processos e alcançar resultados significativos em suas operações.

O evento também proporcionou um espaço valioso para networking e troca de conhecimento entre profissionais de diversos setores, reforçando o compromisso da Siemens Software e da Mendix em fomentar a inovação e apoiar a transformação digital das empresas no Brasil e em toda a América do Sul.

A Siemens Digital Industries Software ajuda organizações de todos os tamanhos a se transformarem digitalmente, utilizando software, hardware e serviços da plataforma de negócios Siemens Xcelerator. O software da Siemens e o abrangente gêmeo digital permitem que as empresas otimizem seus processos de design, engenharia e manufatura para transformar as ideias de hoje nos produtos sustentáveis do futuro. Desde chips até sistemas completos, de produto a processo, em todos os setores. Siemens Digital Industries Software – Acelerando a transformação.

