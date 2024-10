Smart City Expo Curitiba aborda futuro sustentável

De 25 a 27 de março de 2025, Curitiba (PR) recebe o Smart City Expo Curitiba, evento que reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos. O congresso foi criado em parceria com a Fira Barcelona, organizadora do principal Congresso Mundial de cidades inteligentes.

De acordo com os organizadores, o Smart City Expo Curitiba espera receber mais de 18 mil visitantes, 180 palestrantes e moderadores, 120 patrocinadores e expositores de mais de 45 nacionalidades.

“Eu acredito que a rede hoteleira está ansiosa para receber o Smart City Expo Curitiba”, afirma Ricardo Aly, diretor da rede de hotéis Nacional Inn, responsável pelo Hotel Nacional Inn Torres. “A expectativa é alta, pois eventos desse tipo trazem não apenas um aumento no fluxo de visitantes, mas também uma oportunidade para que os hotéis se posicionem como espaços que valorizam a sustentabilidade e a inovação”, considera.

Na visão de Aly, o Smart City Expo Curitiba é uma chance de mostrar como as práticas sustentáveis podem ser integradas na experiência dos hóspedes, desde o uso de energia renovável até a oferta de alimentos orgânicos. “A colaboração entre os hotéis e os organizadores do evento pode resultar em experiências memoráveis e alinhadas com as tendências atuais de consumo consciente”, destaca.

Aly acredita que a realização de eventos como esse é fundamental para fomentar o diálogo sobre soluções sustentáveis nas cidades: “Esses encontros reúnem especialistas e interessados, criando um ambiente propício para o intercâmbio de ideias. Eu vejo isso como uma plataforma onde novas abordagens e inovações podem ser discutidas e implementadas, promovendo um futuro mais inteligente”.

Além disso, prossegue, ao reunir líderes de diferentes setores, esses eventos conseguem impulsionar a conscientização e a colaboração entre diversos stakeholders, o que é essencial para que mudanças significativas aconteçam. “A meu ver, a importância desse tipo de evento não pode ser subestimada”, observa.

O diretor nacional da Rede Nacional Inn de Hotéis destaca que Curitiba já é uma das cidades mais inteligentes reconhecidas mundialmente, classificação que contribui para o turismo sustentável.

“O reconhecimento de Curitiba como uma cidade inteligente é um trunfo valioso para o turismo sustentável. Esse status atrai visitantes que estão cada vez mais interessados em experiências que respeitam o meio ambiente e que promovem a responsabilidade social”, afirma.

Para Aly, isso também influencia positivamente a imagem da cidade, mostrando que ela é um exemplo a ser seguido. Além disso, o reconhecimento pode estimular investimentos em infraestrutura e serviços que favorecem ainda mais a sustentabilidade, como transporte público eficiente e espaços verdes.

“Assim, Curitiba não apenas se destaca no cenário global, mas também se consolida como um destino que valoriza o turismo sustentável, atraindo um público que valoriza esses princípios”, afirma.

O que os turistas buscam em um hotel em Curitiba?

Aly destaca que, diante de eventos como a Smart City Expo Curitiba, a tendência é que os turistas busquem, cada vez mais, opções de hospedagem com um bom custo-benefício.

“Turistas do Brasil e do exterior que desejam conhecer a capital do Paraná valorizam hospedagens com localização estratégica, ao lado de lugares como o Teatro Guaíra e a Rodoferroviária, pois isso facilita a mobilidade e o acesso a atrações importantes da cidade”, explica.

Para Aly, o fácil acesso a opções como o Shopping Itália e o Parque Passeio Público, que oferecem diversas opções de lazer, como lago, pedalinho e zoológico com aves raras, pode garantir que os hóspedes tenham uma variedade de atividades ao seu alcance.

De acordo com o diretor da rede Nacional Inn, elementos como café da manhã cortesia e restaurante com um cardápio diversificado também são prioridade para muitos turistas.

“Nos últimos anos, também temos observado o crescimento pela busca de um hotel pet friendly, algo atrativo para quem não quer deixar seus animais de estimação para trás”, finaliza.

