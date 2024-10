Gulf Speed Festival celebra legado da marca com fãs em São Paulo

Alex Albon, piloto da Williams Racing, foi uma das grandes estrelas da tarde do dia 29 de agosto, no Anhembi. Antes da abertura dos portões para o público, o piloto foi entrevistado pelo jornalista Fred Sabino, com a presença da imprensa e influenciadores do segmento de automobilismo, em especial Fórmula 1.

Sua performance com o carro FW45, que exibia a pintura "Bolder than Bold", surpreendeu os presentes. Albon expressou seu entusiasmo pela calorosa recepção dos fãs brasileiros: "Foi incrível ver de perto a paixão dos fãs, aqui, no Brasil, e fazer parte de um evento tão especial para a Gulf e a Williams Racing", afirmou.

O festival ofereceu uma programação diversificada, que incluiu desde exibições automobilísticas com carros de Fórmula 1 até shows musicais ao vivo, como a apresentação da dupla sertaneja Israel e Rodolffo e dos DJs Dubdogz. Ativações interativas, como simuladores de F1, experiências imersivas, desfile de carros customizados com as cores da Gulf e espaço gastronômico, também fizeram parte do evento.

A presença da Gulf Oil no Brasil continua a crescer, marcando um ano de expansão no país. Com planta de lubrificantes do Estado de São Paulo, em Iperó e a crescente rede de postos de combustíveis, a Gulf reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro.

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/gulf-speed-festival