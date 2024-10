Vale do Silício: começa visita de brasileiros às big techs

Um grupo de 26 executivos, profissionais de tecnologia e marketing e líderes do ecossistema de startups do Brasil iniciou nesta segunda-feira (7) uma imersão de quatro dias no Vale do Silício. A iniciativa é promovida pelo Viva Experience, empresa que realiza missões empresariais à Baía de São Francisco e aos bastidores dos parques temáticos de Orlando.

Durante a imersão, haverá palestras e atividades em empresas de tecnologia, como Google, Apple e Meta, além da aceleradora Plug and Play Tech Center, do centro de robótica e IA Circuit Launch e da Universidade de Stanford.

“Toda a imersão é focada em visitas técnicas para compreender os bastidores do Vale do Silício. São mais de 40 horas de conteúdo prático e objetivo, com certificado internacional de participação, além de geração de negócios, acesso exclusivo e muito networking”, explica Rodrigo Costa, sócio do Viva Experience. A empresa também planeja realizar imersões para Israel, China, Singapura e Panamá a partir de 2025.

Primeiro Dia da Imersão

O primeiro dia de imersão do Viva Experience no Vale do Silício começa com uma apresentação do grupo e um overview da região. Serão abordados temas como desenvolvimento e tração de projetos, características culturais do networking e como tropicalizar oportunidades.

Em seguida, haverá uma atividade com um executivo com passagens por YouTube e Roblox para discutir transição de carreira, cases e tendências tecnológicas. Ainda pela manhã, um engenheiro do Google contará como vendeu sua startup para a gigante de Mountain View. “Ele ainda trabalha na empresa e vai nos contar como mentora novos engenheiros e como foi vender seu projeto de IA para a big tech", revela Costa.

À tarde, o grupo do Viva Experience fará um tour externo pelo Vale do Silício, para discutir características de empresas como LinkedIn e do Salesforce Park – parque elevado com jardins temáticos e uma das principais atrações do complexo da Salesforce.

Por fim, os participantes irão até o Circuit Launch, espaço direcionado para projetos que envolvam robótica, IOT, healthtechs e inteligência artificial, para conversar com incubados e um alto executivo do local.

“Essa é uma oportunidade para conhecer um pouco da cultura corporativa dos americanos, em especial do Vale do Silício, estabelecer contatos profissionais e se desenvolver técnica e estrategicamente. É algo especialmente vantajoso para quem atua na área de tecnologia, liderança, empresários e profissionais de marketing e da indústria criativa”, diz Costa. “Vamos entender o pensamento de líderes que já estão desenvolvendo as tecnologias do amanhã.”

A próxima imersão do Viva Experience para o Vale do Silício está prevista para dezembro ou janeiro, a depender da formação de turma. Inscrições e contatos podem ser feitos pelo site da Viva América (grupo ao qual pertence o Viva Experience).

A imersão já contempla acesso às empresas, universidades e demais destinos, além de todo o transporte de um ponto a outro. Não estão inclusos gastos com hotel, aéreo, seguro saúde ou seguro viagem. É preciso ter um visto americano para entrar no país.

Sobre a Viva América

A Viva América é uma assessoria imigratória all-in-one oferece todos os serviços para quem deseja viajar a lazer, estudar, trabalhar ou morar permanentemente nos EUA, como: aplicação para todos os vistos americanos, internacionalização de empresas, planejamento contábil e tributário para empresas e pessoas físicas, recolocação profissional, revalidação de diplomas, compra e locação de imóveis, financiamento imobiliário e assessoria educacional para a matrícula em escolas e a obtenção de bolsas de estudo.

Website: https://experience.vivaamerica.com/