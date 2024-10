A Boomi™, líder em integração e automação inteligente, tem o orgulho de anunciar que foi reconhecida com o Prêmio API 2024 na categoria de Melhor em iPaaS (Plataforma de Integração como Serviço). Esse prestigioso prêmio destaca o projeto, a engenharia e a inovação excepcionais da Boomi Enterprise Platform no cenário da tecnologia de API e integração.

Agora em seu 10º ano, o API Awards celebra a excelência técnica e as soluções inovadoras no setor global de API e integração de software. Os vencedores do prêmio foram selecionados pelo DevNetwork API Advisory Board, independente e liderado por especialistas, com base em critérios que incluem: inovação técnica; atração de atenção e conscientização notáveis no setor de API; e consideração e uso geral pelos ecossistemas e comunidades de API e integração.

A economia da API teve uma evolução considerável na última década, com a Boomi na vanguarda, capacitando os profissionais de API e integração a construir o futuro dos aplicativos orientados por API em um mercado avaliado em trilhões.

“Os aplicativos empresariais e de consumo de hoje são cada vez mais impulsionados por arquiteturas e plataformas centradas em APIs. A vitória da Boomi no API Awards 2024 é uma prova do papel de liderança que desempenham no crescimento do ecossistema global de APIs”, disse Jonathan Pasky, produtor executivo e cofundador da DevNetwork, organizadora da conferência API World e do API Awards 2024.

“Essa vitória reforça o compromisso da Boomi com a inovação e a excelência”, disse Ed Macosky, diretor de Produto e Tecnologia da Boomi. “Temos orgulho de oferecer às organizações uma plataforma unificada com integração e gestão de APIs incomparáveis, impulsionando a eficiência e acelerando a transformação digital”.

A Boomi será homenageada com o prêmio em uma cerimônia durante o API World 2024, que acontecerá de 5 a 7 de novembro no Santa Clara Convention Center, CA.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações globalmente a automatizar e otimizar processos críticos para alcançar resultados de negócios mais rapidamente. Aproveitando os recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente os sistemas e gerencia os fluxos de dados com gerenciamento de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que ultrapassa 20.000 empresas em todas as partes do mundo e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a maneira como empresas de todos os tamanhos alcançam agilidade nos negócios e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

