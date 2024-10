Em 15 de outubro de 2024, a Lenovo realizará seu evento anual de inovação global, o Tech World, em Bellevue, Washington. Este será o 10º ano consecutivo do evento, refletindo uma década de inovação e transformação da empresa. O evento deste ano explorará como a Lenovo está entregando a promessa da inteligência artificial (IA) com soluções completas impulsionando sua missão de oferecer uma IA mais inteligente para todos. As tecnologias apresentadas incluirão projetos inovadores de IA para o bem, IA híbrida para capacitar indivíduos e empresas, e maneiras comprovadas de acelerar e implantar IA generativa.

A empresa também discutirá seu investimento e colaboração contínua com parceiros para oferecer os dispositivos, infraestruturas, soluções e serviços de IA mais avançados, preparados para IA, habilitados para IA e otimizados para IA aos seus clientes. Os principais parceiros do setor se juntarãoàLenovo no palco para discutir o futuro e ampliar os principais lançamentos de produtos e novos serviços anunciados no início deste ano, incluindo:

Com a Intel, a Lenovo foi uma das primeiras empresas a lançar PCs habilitados para IA com processadores Intel Core Ultra no início deste ano.

Com a AMD, a Lenovo criou laptops com IA equipados com processadores Ryzen AI de 3ª geração para o mercado, abrangendo consumidores, usuários comerciais e pequenas e médias empresas (PMEs).

Com a Qualcomm e a Microsoft, a Lenovo anunciou os primeiros PCs Copilot+ com Snapdragon X Elite: o Lenovo Yoga Slim 7x e o ThinkPad T14s Gen 6.

Com a NVIDIA, a Lenovo lançou novas soluções de IA híbrida que oferecem aplicações de IA generativa avançadas para empresas e nuvens, proporcionando transformação em todos os setores através de novos serviços profissionais de IA e o Lenovo Spatial Computing Appliance com tecnologia de gêmeos digitais.

O Tech World trará uma palestra do presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, que abordará as mais recentes inovações e estratégias da Lenovo em busca de uma "IA Mais Inteligente para Todos". Ele apresentará as tecnologias que estão tornando a IA híbrida uma realidade para todos, em qualquer lugar — em casa, no trabalho e em movimento.

Os participantes podem acompanhar presencialmente ou virtualmente para conferir como a Lenovo utiliza a IA híbrida para apoiar organizações grandes e pequenas. As tecnologias mais recentes aceleram os resultados da IA, ampliam e evoluem a IA privada, além de oferecer acesso escalonável e econômico a recursos de GPU por demanda.

Outros palestrantes incluem o novo diretor de tecnologia da Lenovo, dr. Tolga Kurtoglu, o presidente do Grupo de Tecnologias Emergentes da Lenovo, dr. Yong Rui, além de parceiros como Lisa Su, presidente e CEO da AMD; Pat Gelsinger, CEO da Intel; Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft; Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta; e Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA.

Com conteúdo virtual que pode ser acessado a qualquer momento, o Tech World 2024 será transmitido ao vivo em vários fusos horários e estará disponível sob demanda após a transmissão principal. Para se registrar e ver a agenda completa de palestrantes, acesse Lenovo Tech World 2024.

Assista a uma década de destaques em eventos anteriores do Tech World:

Sobre a Lenovo

Com uma receita de US$ 57 bilhões, a Lenovo é uma potência global em tecnologia, classificada em 248 na Fortune Global 500, e atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Com a visão audaciosa de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo se consolidou como a maior empresa de PCs do mundo, oferecendo um portfólio de dispositivos habilitados para IA (PCs, workstations, smartphones, tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. A Lenovo continua a investir em inovações que estão criando um futuro mais inteligente, confiável e equitativo para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para mais informações, acesse https://www.lenovo.com, e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

