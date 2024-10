Utility Global, a empresa de conversão de gás em valor, pioneira em sua tecnologia proprietária de produção de gás eXERO™ otimizada para indústrias difíceis de reduzir, anunciou hoje que arrecadou US$ 53 milhões de um financiamento contínuo da série C, liderado pelo OPG Pension Plan e acompanhado pela empresa siderúrgica multinacional, ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT), mediante seu XCarb® Innovation Fund, junto com os atuais investidores Ara Partners e Aramco Ventures. Este investimento é parte da atual rodada de financiamento de capital de crescimento da Utility Global. A ArcelorMittal e a Utility Global também assinaram um Contrato de Cooperação para desenvolver uma instalação comercial em uma ou mais usinas siderúrgicas integradas da ArcelorMittal. Estes principais investimentos estratégicos e etapas de comercialização demonstram ainda mais a abordagem tecnológica exclusiva que a Utility Global vem buscando para descarbonizar indústrias como siderúrgica, biogás para mobilidade por hidrogênio, produção de energia, produtos químicos e refino, e outros setores difíceis de reduzir.

Os lucros desta rodada irão servir para acelerar ainda mais a comercialização e as estratégias de entrada no mercado para a tecnologia eXERO comprovada, patenteada e testada da Utility Global. Com a conclusão bem-sucedida de seu programa de demonstração em uma instalação de aço comercial, tendo como resultado hidrogênio já produzido pela primeira vez a partir de gases de alto forno em um único reator, a empresa mudou para implantações comerciais. Especificamente, os investimentos irão se concentrar no design final e na produção, visando implantar as primeiras unidades comerciais em 2026, sob a linha de produtos H2GenTM da empresa. A tecnologia inovadora da Utility Global irá transformar o aço, o biogás, a mobilidade e outras indústrias, ao introduzir uma nova forma rentável de reduzir emissões de gases de efeito estufa, enquanto produz combustíveis e produtos químicos de baixa intensidade de carbono que beneficiam todos os envolvidos.

"Temos um número crescente de investidores de alto nível que respaldam nossa comercialização. Clientes e investidores vêm buscando soluções rentáveis de descarbonização no local que proporcionem reduções materiais nas emissões de gases de efeito estufa nesta década", afirmou Claus Nussgruber, Diretor Executivo da Utility Global. "Nossa solução eXERO é a primeira do tipo a converter gases de processo em hidrogênio limpo em um único reator, no local, de modo rentável, o qual estende a vida útil dos ativos e processos existentes do cliente, ao mesmo tempo em que oferece reduções significativas de emissões."

O XCarb® Innovation Fund da ArcelorMittal, lançado em 2021, tem investido em empresas que desenvolvem tecnologias inovadoras que irão acelerar a transição da indústria siderúrgica para a produção de aço neutra em carbono. Desde seu lançamento, o fundo comprometeu investimentos em oito empresas que abrangem uma gama de tecnologias de descarbonização: energia renovável, armazenamento de energia de longa duração, captação e uso de carbono, produção de hidrogênio ecológico, energia nuclear, eletrólise de óxido fundido e produção de biocarvão.

Sob os termos do Contrato de Cooperação, a Utility Global irá implantar uma instalação comercial em uma ou mais usinas siderúrgicas integradas da ArcelorMittal, com a identificação do local a ser anunciada posteriormente.

Irina Gorbounova, Diretora do ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund, comentou: "Para setores difíceis de reduzir, como o siderúrgico, as tecnologias de descarbonização precisam ser rentáveis e escaláveis. A plataforma tecnológica eXERO da Utility Global tem potencial de ser ambos, o que a converte um investimento atraente para nosso fundo de inovação. "É uma adição bem-vinda ao amplo portfólio de investimentos que reside no fundo de inovação, sendo que esperamos trabalhar junto com a equipe diretiva da Utility Global para apoiar a comercialização da tecnologiaàmedida que ela se torna madura."

A Ara Partners (Ara) continua sendo um investidor majoritário na Utility Global. O único propósito da Ara é descarbonizar a economia industrial, ao fechar a lacuna entre a IP e os ativos reais. A Ara investiu na Utility Global em 2021 e continua dando suporteàtrajetória de crescimento da empresa, enquanto se prepara para implantar unidades comerciais. "Continuamos apoiando intensamente a Utility Global e sua equipe diretiva", disse Cory Steffek, Sócio da Ara e Membro do Conselho da Utility Global. "Estamos muito satisfeitos em somar estes dois investidores ilustresàmarca Utility Global e esperamos o avanço comercial com ambas as empresas." A Ara tem um portfólio com cerca de 30 empresas concentradas na descarbonização, tendo levantado mais de US$ 6 bilhões desde 2017.

Além dos investimentos recentes da Ara Partners, OPG Pension Plan, ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund e Aramco Ventures, os primeiros investidores também incluem a Saint-Gobain.

TPH&Co., a empresa de energia da Perella Weinberg Partners, atuou como consultoria financeira exclusiva da Utility Global.

A Utility Global é uma empresa de conversão de gás em valor com sede em Houston, Texas, pioneira na tecnologia de produção de gás eXERO™ para liberar com rapidez um futuro acessível com baixo carbono além de zero emissão líquida. A Utility Global desenvolveu um reator proprietário que processa gases variáveis ??de processos industriais, sem o uso de eletricidade, em hidrogênio de alta pureza e um fluxo concentrado de CO2 que pode ser convenientemente captado no local a partir de um único local rentável. O hidrogênio produzido a partir dos gases siderúrgicos pode ser recirculado no processo siderúrgico para substituir o coque, enquanto a pureza do fluxo concentrado de CO2 simplifica e reduz significativamente o custo da subsequente captação de carbono, uma solução importante para descarbonizar os processos siderúrgicos existentes. A missão da empresa é oferecer soluções tecnológicas disruptivas que superem os desafios legados de sustentabilidade através de um mecanismo de inovação incomparável e uma metodologia de comercialização rápida.

A Ara Partners é uma empresa internacional de capital privado e investimento em infraestrutura com foco na descarbonização industrial. Fundada em 2017, a Ara Partners busca construir e expandir empresas com impacto significativo na descarbonização nos setores industrial e de fabricação, produtos químicos e materiais, eficiência energética e combustíveis ecológicos, alimentos e agricultura. A empresa opera com escritórios em Houston, Boston, Washington, D.C. e Dublin. A Ara Partners encerrou seu terceiro fundo de capital privado em dezembro de 2023 com mais de US$ 2,8 bilhões em compromissos de capital. Em 30 de junho de 2024, a Ara Partners tinha cerca de US$ 6,3 bilhões em ativos sob gestão.

A ArcelorMittal é uma das principais empresas integradas de aço e mineração do mundo, com presença em 60 países e operações primárias de produção de aço em 15 países. É o maior produtor de aço da Europa, entre os maiores das Américas, com uma crescente presença na Ásia por meio de sua joint venture AM/NS Índia.

A ArcelorMittal vende seus produtos a uma ampla gama de clientes, incluindo as indústrias automotiva, de engenharia, construção e máquinas. Em 2023 gerou receitas de US$ 68,3 bilhões, produziu 58,1 milhões de toneladas métricas de aço bruto e 42 milhões de toneladas de minério de ferro.

Nossa meta é produzir aços mais inteligentes para pessoas e o planeta. Aços fabricados com processos inovadores que utilizam menos energia, emitem significativamente menos carbono e reduzem custos. Aços mais limpos, resistentes e reutilizáveis. Aços para a infraestrutura de energia renovável que irão apoiar sociedadesàmedida que se transformam ao longo deste século. Com o aço em nosso núcleo, nosso pessoal inventivo e uma cultura empreendedora no centro, iremos apoiar o mundo para obter esta mudança.

A ArcelorMittal está listada nas bolsas de valores de Nova York (MT), Amsterdã (MT), Paris (MT), Luxemburgo (MT) e nas bolsas de valores espanholas de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência (MTS).

A Aramco Ventures é o ramo de empreendimento corporativo da Aramco, a empresa líder mundial em energia e química totalmente integrada. Com sede em Dhahran e escritórios na América do Norte, Europa e Ásia, os programas de empreendimento estratégico da Aramco Ventures investem em startups e empresas de alto crescimento a nível mundial com tecnologias de importância estratégica para sua empresa controladora, a Aramco, que respaldam sobretudo sua descarbonização operacional, novos negócios de combustíveis de baixo carbono e iniciativas de transformação digital. A Aramco Ventures também opera o Prosperity7, o programa de investimento em tecnologias disruptivas da empresa.

Líder mundial em construção leve e sustentável, a Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e serviços aos mercados de construção e industrial. Suas soluções integradas, com renovação de prédios públicos e privados, construção leve e descarbonização da construção e da indústria, são desenvolvidas mediante um processo de inovação contínua, fornecendo sustentabilidade e desempenho. O compromisso do Grupo é orientado por seu propósito, "FAZER DO MUNDO UM LAR MELHOR".

