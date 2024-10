Mundo Corporativo

Cresce busca por seguro viagem com maior cobertura na Europa

A procura por seguros viagem com maior cobertura para a Europa está em alta, impulsionada pela exigência do Espaço Schengen e pela preocupação dos viajantes com sua segurança. Clientes buscam planos mais completos que ofereçam assistência em emergências médicas, cancelamentos e outros imprevistos