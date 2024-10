Empresa de logística investe em responsabilidade social

A responsabilidade social se refere ao compromisso que uma pessoa ou instituição tem com o bem-estar da sociedade em geral. Ela se define de acordo com a consciência e as ações externas que contribuem positivamente com a comunidade e com o meio ambiente. Ocorre o mesmo no ambiente corporativo, quando organizações - independentemente do tamanho - apostam em impactos sociais e ambientais positivos em suas operações e decisões.

Isso pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, práticas sustentáveis, apoio às causas sociais, políticas de inclusão e diversidade, investimento em educação e saúde comunitária. No Brasil, existem mais de 780 mil organizações da sociedade civil (OSCs), conforme o Relatório do Mapa das Organizações da Sociedade Civil.

A FAM Cargo BR Logística é parceira de diversas dessas organizações, projetos e ações sociais. Com sede em Santos, onde está localizado o maior porto da América Latina, a empresa apoia, atualmente, mais de 20 instituições e projetos sócio-ambientais. “O ato de apoiar essas entidades está diretamente relacionado a um dos nossos principais valores dentro da empresa, que é o de oferecer um retorno de nossas conquistas para a sociedade”, salienta o CEO, Victor Hugo Mello.

A área de responsabilidade social do agente de carga está dividida em quatro pilares:

Pelo mar: iniciativas relacionadas à proteção e preservação dos oceanos, contribuindo para a mitigação do impacto dos serviços marítimos oferecidos pela FAM;

Pelo ar: iniciativas relacionadas à compensação ou redução de emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, representando os serviços aéreos oferecidos pela empresa;

Pela sociedade: iniciativas que geram impactos positivos nas comunidades e na sociedade em geral, podendo estar relacionadas à educação, saúde, alimentação, proteção e garantia de direitos. Nesse segmento, a empresa apoia também ações referentes à causa animal;

Emergência: valor reservado para a atuação em caso de situações emergenciais, que incluem desastres naturais ou acidentes, oferecendo suporte para vítimas afetadas por eventos como esses.

Conforme o Relatório de Responsabilidade Social de 2023 da FAM, a empresa iniciou parceria com o Instituto Biopesca, que atua em favor da conservação de espécies marinhas no litoral de São Paulo. “Acreditamos que a educação e o compartilhamento de informações acerca da vida marinha contribui para sensibilizar a sociedade e torná-la mais consciente do seu papel na conservação do meio ambiente”, destaca o CEO.

A FAM também realiza a compensação de carbono para contribuir com a meta estipulada pela Organização Marítima Internacional (IMO) de reduzir a emissão de CO² em 30% até 2030. Para isso, a empresa desenvolveu, junto à Iniciativa Verde, o projeto Embarque Verde, que tem o objetivo de neutralizar 100% das emissões de carbono dos embarques de importação entre os portos de Miami e Santos realizados pela FAM, inicialmente no ano de 2024.

Mello acredita que parcerias como essas são essenciais para que uma empresa se mantenha sólida no contexto de uma sociedade cada vez mais inovadora e competitiva. “A Responsabilidade Social é um dos pilares do nosso negócio e reflete a nossa visão e nossos valores. Na execução de nossos processos e serviços predominam sempre ações voltadas à contribuição social e ambiental”, declara o especialista em logística internacional.

No âmbito social, a empresa apoia 18 projetos e, em 2023, iniciou a primeira parceria com um projeto dedicado à causa LGBTQIAP+. “A diversidade é uma pauta que tem ganhado cada vez mais força dentro da FAM e entendemos que era importante trazê-la também para a nossa área de Responsabilidade Social”, destaca o especialista em logística.

No que se refere à Fundação Abrinq, Mello lembra que se tornou doador desde o início das atividades da FAM Cargo BR Logística, que, em 2023, ajudou na manutenção das atividades institucionais da entidade, que beneficiou mais de 130 mil crianças e adolescentes. “Acreditamos em um futuro melhor e mais digno para muitas crianças e adolescentes que estão em situação de risco e em condições menos favoráveis ??no Brasil. E encontramos na Fundação Abrinq uma instituição séria e com resultados comprovados”, analisa.

Sobre o profissional:

Vitor Hugo Mello é CEO da FAM Cargo BR Logística, com mais de 20 anos de experiência no ramo de logística internacional. Com a empresa, atuou profissionalmente na Ásia, nas Américas e na Europa, conquistando expertise em desenvolvimento de novos mercados e parcerias internacionais.

