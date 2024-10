Laboratório Fleming recebe novo certificado de qualidade

O Laboratório Fleming, empresa que atua com exames e coletas laboratoriais na cidade de Jundiaí (SP), está entre as empresas que possuem certificação ISO: 9001:2015 no interior do estado de São Paulo. A certificação, que verifica a qualidade da gestão e dos serviços prestados pelo laboratório, é utilizada em vários países para certificar o SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade), grupo de práticas e metodologias que atende a elementos como padrão de qualidade e satisfação do cliente.

O laboratório também possui o Certificado de Acreditação do Sistema de Qualidade DICQ (Sistema Nacional de Acreditação), organização apoiada pela SBAC (Sociedade Brasileira de Análises Clínicas) que realiza acreditação do sistema de gestão da qualidade de laboratórios clínicos por meio de norma própria.

Segundo informações divulgadas pelo próprio DICQ, a sistemática funciona em sintonia com os requisitos e regulamentos vigentes dos órgãos fiscais e sanitários aplicáveis a laboratórios clínicos, e que atesta ao Laboratório Fleming sua competência técnica.

José Luiz Alves Menino, presidente do Laboratório Fleming, destaca que a auditoria realizada pelo DICQ atesta o cumprimento de normas internacionais de biossegurança, capacitação profissional, tecnologia e estrutura, reafirmando o compromisso do laboratório certificado com a confiabilidade dos exames realizados. De acordo com o presidente, hoje existem mais de 19.000 laboratórios de análise clínicas em todo o Brasil, sendo apenas 600 laboratórios acreditados.

“Por mais de vinte anos consecutivos, o Laboratório Fleming é conceito Excelente no Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ”, revela Menino. “O programa tem como objetivo principal avaliar a precisão e a eficácia dos nossos resultados, onde somos categoria Diamante. O certificado reflete nosso compromisso com valores e responsabilidade para com toda a população", complementa.

O Laboratório Fleming oferece uma ampla gama de exames laboratoriais. Com 27 anos de atuação na cidade, a diretoria do laboratório acredita que a saúde deve ser pautada pela garantia de resultados fidedignos, assegurando que cada etapa seja realizada com controle rigoroso e responsabilidade, assim promovendo o bem-estar e a segurança dos pacientes.

Ainda dentre as certificações alcançadas pelo laboratório destaca-se também o selo Great Place to work - GPTW que é uma consultoria de alcance global que se dedica a analisar e reconhecer as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas ao redor do mundo.

Para Marcelo Menino, ao promover um ambiente de trabalho positivo, a organização buscar impactar diretamente a saúde física e mental dos colaboradores, contribuindo para a redução das doenças ocupacionais, dos índices de turnover e o aumento da produtividade. O clima organizacional muda e isso pode refletir no atendimento humanizado oferecido aos pacientes do laboratório.

Laboratórios devem seguir padrão de qualidade

Na visão de Menino, laboratórios brasileiros de análises clínicas devem desempenhar um papel fundamental para o desenvolvimento científico, servindo como uma ponte entre a pesquisa e o diagnóstico clínico.

“Um laboratório certificado pode atuar como alicerce para diagnósticos precisos, permitindo que os profissionais de saúde identifiquem condições de saúde com rapidez e precisão, o que é essencial para o tratamento eficaz dos pacientes”, afirma.

“Além disso”, avança, “a utilização de equipamentos de qualidade é primordial nesse processo, garantindo a confiabilidade dos resultados e contribuindo para avanços significativos na medicina”.

Laboratório anuncia nova unidade sustentável

De acordo com o diretor Marcelo Menino, entre os planos do laboratório está a abertura de uma nova unidade. O objetivo é expandir os serviços, contando com colaboradores e parceiros treinados para oferecer um atendimento qualificado.

“O investimento visa reafirmar o compromisso da marca com a inovação no diagnóstico clínico. Nosso núcleo técnico conta com a incorporação dos mais recentes avanços tecnológicos. Além disso, adotamos uma abordagem ecológica em nosso ecossistema”, afirma.

Segundo Marcelo Menino, a nova unidade Fleming será sustentável, utilizando recursos renováveis e adotando práticas que minimizem o impacto ambiental. “Com essa expansão, o Laboratório Fleming também demonstra seu comprometimento com o futuro do planeta, buscando proporcionar um serviço de qualidade que respeita o meio ambiente e beneficia as gerações futuras”.

Para mais informações, basta acessar: https://flemingsaude.com.br/