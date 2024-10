Bossa Summit 2024 conecta startups, investidores e negócios

Nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, o São Paulo Expo sediou o ecossistema de inovação e investimento na América Latina, com a terceira edição do Bossa Summit. O evento, promovido pela Bossa Invest, reuniu startups, investidores e profissionais do mercado, para troca de conhecimento, conexões e oportunidades de negócios.

O Bossa Summit conecta startups com soluções inovadoras a investidores em busca de novas oportunidades. João Kepler, CVO da Bossa Invest, destacou a importância do evento: “é uma grande oportunidade para que empreendedores captem investimentos, enquanto investidores e corporações se conectam com startups que trazem soluções rápidas e eficientes para problemas complexos. Essa união fortalece a nova economia, onde todos – mercado, empresas e startups – saem ganhando.”

A edição de 2024 trouxe mais de 20 palestras de grandes nomes do mercado, como o economista Ricardo Amorim; Diego Barreto, CEO do iFood; Thiago Nigro, CEO e Fundador do Grupo Primo; Romero Rodrigues, Managing Partner da Headline e mais. Os especialistas compartilharam suas experiências e insights sobre empreendedorismo, investimentos e o papel das startups na transformação do cenário econômico nacional.

Janguiê Diniz, Fundador e Presidente do Conselho do Grupo Ser Educacional e sócio do Bossa Invest, ressaltou em sua palestra no evento quais os principais requisitos que uma startup precisa para atrair investidores. "Falei sobre a escalabilidade empresarial, e a primeira coisa que uma startup precisa fazer é avaliar se o seu negócio é escalável, porque nem todos os negócios têm essa característica. Fundos de investimento só investem em empresas com potencial de escalabilidade, não apenas aquelas que podem crescer, mas que têm verdadeiro potencial de expansão", afirma o especialista.

Thiago Oliveira, CEO do Saygo Group e sócio do Bossa Invest, comentou sobre a nova economia: “Estamos vendo novas gerações de empreendedores surgindo com novas tecnologias, e o mundo está passando por uma grande revolução industrial. Está havendo uma explosão de novos projetos e grandes oportunidades estão surgindo com essa nova economia e as mudanças globais. O que precisamos é de mais pontes e menos muros. O papel da Bossa Nova tem sido justamente esse: construir mais pontes entre todo o ecossistema de empreendedores e investidores.”

O CEO da Bossa Invest, Paulo Tomazela, também ressaltou o diferencial do evento na promoção de negócios e networking. “O evento proporciona a oportunidade de fazer conexões ao vivo e a cores. As interações e conexões têm acontecido de forma muito fluida, com conteúdos relevantes tanto para investidores quanto para fundadores de startups", comenta.

Rodolfo Santos, diretor de Corporate Venture Capital na Bossa Invest, afirma que grandes empresas precisam inovar, enquanto startups necessitam de oportunidades de negócios. Para ele, "o Bossa Summit é o espaço perfeito para proporcionar essa troca e fomentar o ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil."

O sócio da Macke Consultoria, André Maieski, esteve presente no evento e destacou a importância da inovação nas estratégias empresariais: "Estar no Bossa Summit reforça como é essencial integrar o Sistema Brasileiro de Inovação (SBI) que é composto de empresas estabelecidas, startups, entre outros agentes. Grandes corporações que investem em startups trazem novas perspectivas, enquanto essas startups ganham escala e acesso a novos mercados".

O evento foi encerrado com João Kepler e o influenciador Whindersson Nunes, que discutiram suas trajetórias e a importância da resiliência e do investimento no empreendedorismo. Com a presença de diferentes nomes do setor, o Bossa Summit proporcionou pela terceira vez um espaço voltado ao empreendedorismo, inovação e negócios na América Latina.

Website: https://mackeconsultoria.com.br/