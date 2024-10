Xtrem anuncia sorteio para Feira Gamer no Brasil

Em celebração ao incentivo à cultura gamer e à busca por proporcionar experiências multiculturais aos seus seguidores, a empresa está promovendo um sorteio que dará a chance de concorrer a um par de ingressos para um evento de renome na cidade de São Paulo.

Com o objetivo de apoiar e enriquecer experiências culturais, a ação busca conectar os amantes dos jogos e do entretenimento em uma jornada com destino a maior Feira Gamer da América Latina e segunda maior do mundo, segundo matéria da TudoCerlular.com, que será realizada durante os dias 9 a 13 de outubro de 2024, no Expo Center Norte, na capital paulista.

A seleção da feira foi baseada na decisão da empresa de atender aos pedidos dos seguidores nas mídias sociais e na compatibilidade do evento com o perfil do público da marca. Assim como a Xtrem, a feira é reconhecida por sua programação diversificada e por promover um estilo de vida conectado e interativo para a geração intitulada "Zalpha" pela própria empresa.

O público Zalpha é uma combinação das características das gerações Z e Alpha. Essa geração é marcada pela fluência digital, tendo crescido em um ambiente altamente conectado, onde a tecnologia é uma parte essencial de seu cotidiano. Os membros da geração Z são conhecidos por sua consciência social e engajamento em questões como diversidade e sustentabilidade, enquanto a geração Alpha, ainda em formação, é influenciada por tendências tecnológicas emergentes e pela educação digital.

A marca Xtrem se volta para esse público por reconhecer suas preferências e comportamentos. Os jovens ZAlpha buscam produtos que não apenas atendam às suas necessidades funcionais, mas que também reflitam seus valores e estilo de vida. Com um forte interesse por cultura pop, gaming e experiências interativas, essa geração valoriza marcas que se alinham com suas identidades e proporcionam produtos versáteis e que possam confiar.

O sorteio oferece aos seguidores da conta oficial do Instagram da marca no Brasil a chance de vivenciar a feira durante todos os dias, acompanhados de um convidado, além de ganhar uma mochila gamer.

O início oficial da ação ocorreu no dia 17 de setembro de 2024. Para participar é necessário seguir o passo a passo que pode ser encontrado na página oficial do sorteio ou na publicação da @xtrembrasil no Instagram. O período de inscrição ocorrerá até o dia 03 de outubro de 2024. O sorteio ocorrerá no dia 04 de outubro de 2024 e o anúncio do vencedor no dia 06 de outubro de 2024

A Xtrem

Fundada em 1998 em Santiago, Chile, a Xtrem é uma marca especializada em mochilas e acessórios voltados para aventuras e experiências ao ar livre.Em 2013, a Xtrem se integrou ao grupo Samsonite, o que permitiu sua expansão para mercados na América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina. Atualmente, suas coleções, que incluem mochilas, bolsas e acessórios, estão disponíveis em lojas multimarcas e no site oficial da Samsonite Brasil.

Website: https://samsonite.com.br/search?q=xtrem