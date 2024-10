A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um acordo para criar a Turnwell Industries LLC OPC (Turnwell), uma joint venture (JV) com a ADNOC Drilling Company, a SLB e a Patterson-UTI. A JV permitirá que as três empresas aproveitem as principais inovações em IA, design de perfuração inteligente, engenharia de completação e soluções de produção.

A JV se concentrará na aceleração do programa não convencional de petróleo e gás dos Emirados Árabes Unidos, com 144 poços iniciais programados para serem concluídos até o final de 2025. A SLB fornecerá serviços integrados de perfuração, estimulação e conclusão, como também gerenciamento de projetos, recursos digitais e suporte de subsuperfície como parte do empreendimento. A ADNOC Drilling, por meio de sua subsidiária integral ADH RSC LTD, deterá uma participação acionária majoritária de 55%, a SLB uma participação acionária de 30% e a Patterson-UTI os 15% restantes.

“Estamos orgulhosos de unir forças com a ADNOC Drilling nesta parceria estratégica, que demonstra a posição de liderança da SLB na região, ao implementar tecnologias digitais inovadoras, de perfuração e de completação no desenvolvimento de recursos energéticos não convencionais”, disse Tarek Rizk, presidente da SLB para a região do Oriente Médio e Norte da África. “Os ativos de energia não convencionais dos Emirados Árabes Unidos têm um futuro promissor, e estamos muito ansiosos para elevar seu desempenho de maneira segura e sustentável”.

“Hoje marca um momento decisivo para a Turnwell e nossos principais parceiros, SLB e Patterson UTI. A aceleração do programa de poços é um testemunho da inovação, colaboração e busca pela excelência que definirá nossa joint venture”, disse Abdulrahman Abdulla Al Seiari, CEO da ADNOC Drilling. “A Turnwell não apenas desbloqueará o imenso potencial dos recursos energéticos não convencionais de classe mundial dos Emirados Árabes Unidos, mas também estabelecerá novos padrões para a indústria global de energia. Temos orgulho de liderar o caminho na moldagem responsável do futuro da energia, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto além”.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a ADNOC Drilling

A ADNOC Drilling, listada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (símbolo ADX “ADNOCDRILL”; ISIN AEA007301012), é a maior empresa de perfuração e serviços integrados de perfuração (IDS) do Oriente Médio por tamanho de frota, possuindo e operando uma das maiores frotas de perfuração multidisciplinares do mundo. A empresa é um elo fundamental nos negócios upstream da ADNOC, uma vez que a ADNOC acelera de forma responsável suas metas de capacidade de produção em face da crescente demanda global por energia. A ADNOC Drilling incorporou a IDS ao seu portfólio em 2018 e agora oferece uma solução total de poços do início ao fim e serviços associados. Para saber mais, acesse: www.adnocdrilling.ae.

