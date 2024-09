Especialista explica relação entre progesterona e gestação

Os hormônios desempenham diferentes funções no corpo humano, atuando, por exemplo, no bom funcionamento do metabolismo, no crescimento do indivíduo, no desenvolvimento de características sexuais e na gestação. Nesse último caso, a progesterona tem um papel fundamental.



Trata-se do hormônio liberado pelo corpo lúteo do óvulo (uma estrutura formada nos ovários) quando há ovulação. Nesse ponto, altos índices de progesterona indicam que está havendo a ovulação no organismo. É o que explica Bárbara Jucá, especialista em análises clínicas da LC Plus, importadora internacional de suplementos e itens de saúde.

“A progesterona é o hormônio que, digamos, ‘segura’ a gestação. Sem progesterona, não há ovulação e nem gestação. Níveis baixos desse hormônio estão correlacionados a abortos de repetição, aborto espontâneo e a não nidação, ou seja, às vezes, a fecundação pode acontecer, mas a gravidez não”, diz Jucá.

A especialista afirma que muitas mulheres não sabem a importância da progesterona para engravidar e acham que o teste de ovulação positivo, feito com amostra da urina, é o único indicador da fertilidade. “Existem muitos relatos de pacientes tentando engravidar, principalmente depois dos 35 anos, e a causa [de não conseguir] era o déficit de progesterona”, alega.



Inclusive, em relação à idade, houve um aumento de 65,7% na quantidade de mulheres que optam pela maternidade somente após os 40 anos. Na faixa etária de 30 a 39, o crescimento foi de 19,7% em um intervalo de 12 anos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram noticiados pela Agência Brasil.

Autoteste

Segundo a profissional, já existe um autoteste que permite que os níveis desse hormônio sejam monitorados. Ela se refere ao Proov Confirm, que tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e confirma a ovulação a partir do rastreio da progesterona no organismo. “A possibilidade de ter um teste de monitorização domiciliar desse hormônio oferece uma oportunidade que, até então, as mulheres não tinham”, esclarece Jucá.



“O Proov Confirm possibilita que as pacientes tenham maior controle da sua saúde e com isso possam saber o que está acontecendo para tomar providências. Os autotestes feitos em casa oferecem a possibilidade de controle diário, sem necessidade de coleta de sangue e as suas implicações”, acrescenta.

Em todo caso, Jucá reforça que a paciente tenha o acompanhamento de um médico. Somente um profissional especializado pode interpretar resultados de exames, testes e passar as orientações adequadas a cada caso.

