Stonebriar Commercial Finance ("Stonebriar"), líder em oferecer soluções de crédito privado com base em ativos próprios e atendidos de US$ 7,3 bilhões , anunciou que Nicholas Sandler assumiu a função de Diretor Executivo. Sandler, que atuou como presidente da Stonebriar desde junho de 2021 e foi cofundador da empresa, sucede o colega cofundador Dave B. Fate, que está deixando o cargo após mais de 9 anos de liderança distinta. Fate irá permanecer como Consultor Sênior e Vice-Presidente da Stonebriar até 2025.

Tony Minella, Presidente da Eldridge Industries, acionista controlador da Stonebriar, expressou sua gratidãoàFate por seu serviço extraordinário e dedicaçãoàempresa. "Conheci Dave há mais de dez anos. Nossa parceria vem sendo fantástica. Ele tem sido essencial para o crescimento da Stonebriar, se tornando líder de mercado que é hoje. Juntos, geramos um valor significativo e preparamos a próxima geração de nossa organização para capitalizar o crescimento futuro. Somos profundamente agradecidos e orgulhosos por suas contribuições", disse Minella.

Todd Boehly, Presidente e Diretor Executivo da Eldridge Industries, expressou sua confiança na capacidade de Sandler de liderar a Stonebriar para o futuro: "Tive o privilégio de trabalhar em estreita cooperação com Nick por duas décadas e não poderia estar mais confiante em sua liderança. Nick tem profunda experiência no setor, com contribuições significativas para o sucesso da Stonebriar até o momento, conquistando a confiança de nossa equipe, nossos clientes e parceiros. Estou empolgado por ver como sua determinação e liderança irão conduzir a Stonebriar nos próximos anos."

Fate também refletiu sobre seu tempo na empresa: "Liderar a Stonebriar nos últimos nove anos foi uma jornada incrível, e estou imensamente orgulhoso do que construímos. Estou confiante de que Nick, como alguém que esteve profundamente envolvido na empresa desde o início, é a pessoa certa para orientar a Stonebriar a seu próximo capítulo. Estou na expectativa de ver tudo o que ele e a equipe irão conquistar."

A Stonebriar, uma empresa da Eldridge Industries, oferece financiamento personalizado, incluindo concessões, empréstimos a prazo garantidos e outras soluções financeiras estruturadas em um conjunto diversificado de setores, incluindo fabricação, marítimo, aeroviário, ferroviário, energético e imobiliário na América do Norte e em jurisdições estrangeiras selecionadas.

Para saber mais sobre a Stonebriar, acesse www.StonebriarCF.com.

