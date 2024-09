TUMI Travel reafirma parceria oficial com PGA Tour e LPGA

A TUMI Travel, marca internacional de viagens e estilo de vida, e o PGA Tour e a LPGA reafirmam a parceria com o compromisso de apoiar golfistas profissionais e entusiastas. Essa colaboração é celebrada com o lançamento da coleção de bolsas e acessórios de golfe, que têm a proposta de serem adequados tanto para dentro quanto para fora dos campos.

A coleção de golfe apresentada integra o portfólio da linha TUMI Sports, que abrange modelos voltados para diversos esportes, com foco no desempenho e na funcionalidade para atletas que buscam alcançar alto rendimento.

No segmento de golfe, a TUMI é reconhecida como a bagagem oficial do Professional Golfers' Association Tour (PGA TOUR), a principal organização de golfe masculino profissional, e da Ladies Professional Golf Association (LPGA), que promove o golfe feminino profissional. Ambas as instituições são referências no esporte, organizando torneios de alto nível e promovendo o desenvolvimento de golfistas em todo o mundo.

O ponto alto dessa colaboração no Brasil é a presença de Francisco Borsoi, nome que se destaca no cenário das mídias sociais e do entretenimento digital, como cineasta e modelo. Borsoi, além de ser um entusiasta da arte e das viagens — essência da marca TUMI Travel — também é um golfista apaixonado pelo esporte, assim como a multinacional americana.

A TUMI Travel busca investir constantemente na área de inovação para proporcionar ao mercado de viagens e acessórios esportivos uma perspectiva mais abrangente de negócios, focando no desenvolvimento de produtos de alto desempenho.

A empresa visa atender às crescentes demandas dos consumidores por soluções que combinam funcionalidade, durabilidade e estilo, reafirmando seu compromisso com o setor.

TUMI Travel

Desde 1975, a TUMI Travel é uma marca de luxo para negócios, viagens e desempenho de classe mundial. Com a fabricação de malas de viagem, bolsas, mochilas e acessórios de viagem, a TUMI empenha-se em capacitar viagens como um parceiro vitalício. A sua sede encontra-se nos Estados Unidos e, no Brasil, é possível visitar a loja oficial que se localiza no Shopping Iguatemi e o site oficial da marca.

Website: https://tumibrasil.com/