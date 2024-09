Mundo Corporativo

Manpower abre mais de 100 vagas na área logística

Manpower em parceria com uma das maiores plataformas de e-commerce no segmento de varejo de moda online, está com mais de 100 vagas temporárias abertas para o cargo de Auxiliar de Logística. As oportunidades são para a região de Guarulhos, os profissionais interessados precisam ter Ensino Fundamental e disponibilidade de horário.