Congresso de Cidadania Digital discute inclusão e segurança

O Congresso da Cidadania Digital, realizado no Royal Tulip, em Brasília, entre os os dias 16 e 18 de setembro de 2024 marcou o início de uma nova fase para a sociedade brasileira. O evento, organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital (ABRID) contou com apoio do Instituto Internacional de Identificação (InterID), e outras entidades relevantes como Secretaria de Governo Digital (SGD), Gov.br, ITI, Polícia Federal (PF), Receita Federal (RFB), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Governo Federal.



Nessa primeira edição do evento, o Congresso da Cidadania Digital contou com mais de 1500 inscritos, 48 painelistas, 16 patrocinadores, 20 apoiadores institucionais, além da participação de todos os Dirigentes de Órgãos Oficiais de Identificação das 27 unidades da Federação, secretarias e instituições públicas dos estados e do Distrito Federal, empresas públicas e privadas, a sociedade civil e a academia.



Célio Ribeiro, Presidente-Executivo da ABRID e fundador e Diretor Presidente do InterID, ressaltou a importância do evento como um passo significativo para promover a inclusão e a cidadania plena, contribuindo para uma sociedade brasileira mais justa e equitativa. “Fiz o que gosto de fazer: Contribuí e colaborei com minha dedicação e amor ao tema, para que todos sejam parte dessa grande construção”, afirmou o executivo.



Com o mote “CIN, NOSSO MAIOR INSTRUMENTO DE CIDADANIA”, a segunda edição do evento já está prevista para acontecer entre a mesma data do próximo ano, entre os dias 16 a 18 de setembro de 2025.

