Como a arte impulsiona o turismo em locais já consagrados

As grandes esculturas públicas estão transformando o turismo em locais já consagrados por outras atrações. Segundo a pesquisa internacional feita pelo MyTravelResearch.com, 50% dos entrevistados concordaram que a história e a cultura são fortes influências em sua escolha de destino de férias. Isso porque os visitantes não são somente atraídos pela beleza do local, mas também pela sensação que ele passa — algo que a arte ajuda a deixar mais perceptível.

Chamado de turismo cultural, este segmento representa cerca de 40% das receitas totais do setor ao redor do mundo, conforme dados da Organização Mundial do Turismo (OMT). É o caso do trabalho realizado pelo artista plástico Rafael Brancatelli, o autor do Touro de Ouro da Bolsa de Valores de São Paulo e que, nos últimos anos, tem sido um dos motores desse fenômeno em várias regiões do Brasil. Conhecido por suas criações que valorizam o reino animal, o artista tem ampliado o apelo turístico de cidades, atraindo visitantes e gerando novos fluxos de turismo para esses destinos icônicos.

Rio de Janeiro

A escultura de Bira, novo mascote do Botafogo, instalada no Estádio Nilton Santos, vem gerando um novo tipo de visitante ao local: os torcedores que passam pelo local em dias que não há jogos. Com mais de quatro metros de altura, a obra atrai o público pela sua representatividade e já virou um ponto de parada obrigatório para quem visita o estádio. Muitos amantes de futebol que buscam entender um pouco da magnitude do clube e da paixão de seu torcedor, veem o Bira como uma experiência cultural, ampliando a visitação ao estádio fora da temporada de jogos.

Jaguariúna

Popularmente conhecida por sediar um dos maiores e mais tradicionais eventos de rodeio do Brasil e considerada a “Capital Nacional do Cavalo”, Jaguariúna ganhou três obras em homenagem aos 70 anos de sua emancipação. O “Jaguar Negro”, o “Touro Indomável” e os “Cavalos Brancos”, todas concebidas por Rafael Brancatelli, têm se tornado pontos de interesse para quem chega à cidade. Os turistas, que antes seguiam direto para o centro e as atrações tradicionais, agora se deparam no caminho com esculturas monumentais, que celebram a força e a tradição da região. Os novos pontos de visitação vem atraindo centenas de visitantes e fortalecendo o turismo na cidade.

Campos do Jordão

A famosa cidade turística de inverno inaugurou, com a assinatura de Rafael, o “Elefante Bambuí”, localizado em um dos principais parques da cidade, o Parque Bambuí. Em meio à exuberante natureza e arquitetura europeia da região, a escultura do animal se destaca através de formas geométricas em meio à natureza local. Campos do Jordão, que já atrai mais de 1,5 milhão de turistas anualmente, agora oferece aos visitantes uma experiência artística a céu aberto, complementando o charme da cidade com uma nova camada de apelo cultural.

“Para mim, é emocionante ver como a arte pública pode despertar sentimentos tão profundos nas pessoas e transformar a experiência de um lugar. Cada obra que crio carrega não apenas uma mensagem visual, mas um impacto emocional que se reflete nas interações dos visitantes. Ver o turismo florescer em torno dessas esculturas é a prova de que a arte tem um papel central em criar conexões, memórias e um senso de pertencimento que vai além da paisagem”, diz Rafael Brancatelli.

Em cidades ao redor do mundo, como Nova York e Paris, esculturas icônicas são responsáveis por atrair milhões de turistas anualmente, e o Brasil está começando a trilhar esse caminho com nomes como Rafael Brancatelli. Suas obras, além de comporem a paisagem local, geram identidade e autenticidade, contribuindo para o fortalecimento de destinos já consagrados.

Sobre Rafael Brancatelli

Rafael Brancatelli é um artista brasileiro conhecido por representar a natureza através da arte. Suas obras são verdadeiras celebrações do reino animal, elas captam a sua essência e significado em cada escultura. Liderando uma equipe multidisciplinar, vem fazendo esculturas e pinturas exclusivas para clientes ao redor do mundo, além de obras para as maiores empresas nacionais e internacionais. Ganhou destaque pela criação da obra “Touro de Ouro” da Bolsa de Valores - B3 e pela escultura do Bira, um dos principais mascotes do Botafogo, em comemoração do aniversário de 130 anos do time.

Website: https://www.instagram.com/rafaelbrancatelli/