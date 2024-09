Botox se torna solução no tratamento de deformidades faciais

O uso de botox, popularmente conhecido por suas aplicações estéticas, tem se mostrado uma ferramenta valiosa no tratamento de deformidades faciais, como a paralisia facial e outras condições que afetam a simetria do rosto. Estudos realizados no Brasil destacam os benefícios da toxina botulínica, não apenas para fins estéticos, mas também para a reabilitação de pacientes com deformidades severas.

Um estudo da National Institute for Health Care Excellence, que virou notícia no portal Saúde em Dia, mostrou o aumento no uso da toxina botulínica na reabilitação de pacientes com sequelas faciais como, por exemplo, paralisia facial. Ela tornou-se, portanto, uma das opções terapêuticas para melhorar a assimetria facial nesses pacientes, mesmo que ainda não exista um protocolo único de utilização, o que mostra a necessidade de novas pesquisas voltadas para essa área. Especialista em odontologia orofacial Dra. Nathalia Beatriz explica que “os benefícios desse tratamento para quem sofre de paralisia são inúmeros, desde o alívio da dor associada à paralisia facial, a restauração da simetria facial e o aprimoramento de capacidades funcionais, como mastigação, fala, deglutição, movimento das pálpebras e até mesmo a capacidade de sorrir. Tais limitações impactam negativamente a ingestão nutricional, lubrificação ocular, parte da fonoaudiologia, interações sociais e a autoconfiança de um paciente, entre outras”.

Um estudo realizado pelo National Institute for Health Care Excellence, publicado em matéria do portal Terra, feito com mais de 100 pacientes, comprovou que o botox é capaz de tratar sequelas faciais causadas por problemas cerebrais, como assimetria do local. “Hoje é utilizada a toxina botulínica muito além da estética. Os desafios enfrentados por pacientes com paralisia facial, assim como também os resultantes de condições como derrame, paralisia de Bell, acidentes cardiovasculares, doenças degenerativas, tumores, doenças traumáticas, infecciosas e congênitas, giram em torno de devolver qualidade de vida para esses pacientes afetados”, esclarece Dra. Nathalia.

Além das aplicações já citadas acima, Dra. Nathalia exemplifica outros casos em que o botox é usado com finalidades além dos resultados estéticos:

Para tratamento da Disfunção Temporomandibular DTM: melhorar a qualidade de vida de pacientes que possuem bruxismo e apertam a mandíbula, já que essa disfunção prejudica os dentes e causa dores na face, que se estendem por pescoço, peito e pelas costas.

Para Tratamento de dor de cabeça crônica como a enxaqueca: o efeito da toxina botulínica consiste em aliviar a sensação de pressão causada pela tensão muscular. Ocorre também uma inibição da sensibilização central, interrompendo o ciclo de dor e a sensibilização.

Combater sudorese excessiva nas axilas, mãos e pés: o botox é aplicado da região onde o paciente tem o relato de suor excessivo, seja axila, mãos ou pés, bloqueando a glândula sudorípara responsável daquela região, minimizando assim o estímulo da liberação de suor no local tratado.

Como alternativa para tratamento de estrabismos específicos: é uma aplicação segura realizada pelo oftalmologista e tempo de recuperação mais rápido, o Botox, em alguns casos específicos, pode ser usados para a correção definitiva de estrabismo em crianças e em adultos com estrabismo paralítico. Isso acontece porque, embora o medicamento funcione por um tempo determinado (geralmente de 3 a 6 meses), o relaxamento muscular que ele provoca permite o alinhamento espontâneo dos olhos. Muitas vezes, no entanto, é necessária mais de uma aplicação.

Essas pesquisas não apenas destacam o potencial terapêutico do botox, mas também reforçam a importância de novas investigações científicas que possam ampliar as opções de tratamento para deformidades faciais. “Com avanços contínuos na área, a toxina botulínica pode se consolidar ainda mais como uma solução segura e eficaz para aqueles que sofrem com essas condições, trazendo esperança e qualidade de vida para milhares de pessoas”, conclui a especialista.

Website: https://www.instagram.com/dra.nathaliabeatriz/